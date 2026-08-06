Großes Sektionstreffen in Landau

Am 22. August lädt Fan-Club-Betreuer Hans-Joachim Toews, besser bekannt als "Bubi", zum großen Sektionstreffen des Fan Club Nationalmannschaft nach Landau in der Pfalz ein.

Ab 18 Uhr erwartet euch in der Alm Landau ein geselliger Abend mit vielen Fan-Club-Mitgliedern, guten Gesprächen und jeder Menge Fußball. Ein besonderes Highlight: Europameister Hans-Peter Briegel wird zu Gast sein und den Abend gemeinsam mit euch verbringen. Außerdem gibt es eine große Tombola, deren gesamter Erlös an das Kinderheim Maria Regina in Silz gespendet wird.

Damit Bubi und sein Team besser planen können, gebt bitte bis zum 18. August Bescheid, ob ihr dabei seid und mit wie vielen Personen ihr kommt.

Die wichtigsten Infos auf einen Blick:

Wann? Samstag, 22. August, ab 18 Uhr

Wo? Alm Landau, Albert-Einstein-Straße 6a, 76829 Landau in der Pfalz

Gast des Abends: Europameister Hans-Peter Briegel

Extras: Große Tombola zugunsten des Kinderheims Maria Regina in Silz

Anmeldung bis 18. August bei Fanclub-Betreuer Bubi

Kontakt:

E-Mail: hans-joachim.toews@fanclub-betreuer.de

Mobil: 0175 4338958

Kommt vorbei und verbringt gemeinsam mit Bubi und vielen weiteren Fan-Club-Mitgliedern einen schönen Abend!