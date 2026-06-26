Grillabend nach dem Sechzehntelfinale

Die Fan-Club-Betreuer Martin und Bubi laden alle Fans und Fan-Club-Mitglieder am Montag nach dem Sechzehntelfinale zu einem gemeinsamen Grillabend auf das BSV Clubgelände in Walpole ein. Ab etwa 20:00 Uhr wird gemeinsam gegrillt und der Fußballabend in geselliger Runde fortgesetzt.

Für eine bessere Planung freuen sich Martin und Bubi über eine verbindliche Voranmeldung bis Samstag, 27. Juni, 18:00 Uhr. Es sind noch Restplätze verfügbar. Wer dabei sein möchte, kann sich direkt bei Martin oder Bubi melden. Natürlich sind auch Kurzentschlossene herzlich willkommen und können spontan vorbeikommen.

Alle Informationen auf einen Blick:

Wann? Montag, 29. Juni, ab ca. 20:00 Uhr

Wo? BSV Clubgelände, 8 County St, Walpole, MA 02081, USA

Voranmeldung (bis Samstag, 27. Juni, 18 Uhr):

Martin: martin.seyler@fanclub-betreuer.de, +49 178 8319254

Bubi: hans-joachim.toews@fanclub-betreuer.de, +49 175 4338958

Hinweis: Das Grillangebot erfolgt zum Selbstkostenpreis.

Seid dabei und lasst den Fußballabend in entspannter Atmosphäre ausklingen. Martin und Bubi freuen sich auf euch!