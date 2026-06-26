Fan Club
Grillabend nach dem Sechzehntelfinale
Die Fan-Club-Betreuer Martin und Bubi laden alle Fans und Fan-Club-Mitglieder am Montag nach dem Sechzehntelfinale zu einem gemeinsamen Grillabend auf das BSV Clubgelände in Walpole ein. Ab etwa 20:00 Uhr wird gemeinsam gegrillt und der Fußballabend in geselliger Runde fortgesetzt.
Für eine bessere Planung freuen sich Martin und Bubi über eine verbindliche Voranmeldung bis Samstag, 27. Juni, 18:00 Uhr. Es sind noch Restplätze verfügbar. Wer dabei sein möchte, kann sich direkt bei Martin oder Bubi melden. Natürlich sind auch Kurzentschlossene herzlich willkommen und können spontan vorbeikommen.
Alle Informationen auf einen Blick:
- Wann? Montag, 29. Juni, ab ca. 20:00 Uhr
- Wo? BSV Clubgelände, 8 County St, Walpole, MA 02081, USA
Voranmeldung (bis Samstag, 27. Juni, 18 Uhr):
Martin: martin.seyler@fanclub-betreuer.de, +49 178 8319254
Bubi: hans-joachim.toews@fanclub-betreuer.de, +49 175 4338958
Hinweis: Das Grillangebot erfolgt zum Selbstkostenpreis.
Seid dabei und lasst den Fußballabend in entspannter Atmosphäre ausklingen. Martin und Bubi freuen sich auf euch!
Kategorien: Fan Club
Autor: ke
Die schönsten Fanmomente der Vorrunde
Drei Städte, unzählige Begegnungen und eine Leidenschaft, die alle verbindet: Mit dem Abschluss der Vorrunde liegen hinter den deutschen Anhänger*innen zwei ereignisreiche Wochen. Fans aus aller Welt feierten das DFB-Team und die Weltmeisterschaft.
Deutsche Fußballkultur in New York erleben und kostenlosen WM-Schal sichern!
Das German House of Soccer ist der Treffpunkt für deutsche Fans in New York. Für Fan Club Mitglieder gibt es dort einen exklusiven WM-Seidenschal kostenlos dazu. Um 17 Uhr Ortszeit kommen deutsche Fans zudem am Times Square zusammen.
Mit dem Fan Club auf WM-Reise: Fan-Camp bringt deutsche Fans zusammen
Die Reise der deutschen Fans ist in vollem Gange: Rund 250 Fans begleiten die deutsche Nationalmannschaft im Fan-Camp durch die Vorrunde der WM 2026. Ein Zwischenfazit der ersten Tage sowie Impressionen vom Fan-Treffpunkt in Houston gibt es hier.