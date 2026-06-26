Die schönsten Fanmomente der Vorrunde

Drei Städte, unzählige Begegnungen und eine Leidenschaft, die alle verbindet: Mit dem Abschluss der Vorrunde liegen hinter den deutschen Anhänger*innen zwei ereignisreiche Wochen. An den Fan-Treffpunkten, bei den Fan-Matches und dem Fan-Walk feierten Fans aus aller Welt gemeinsam die Nationalmannschaft und die Weltmeisterschaft. Dabei entstanden eindrucksvolle Bilder und ein Gemeinschaftsgefühl, das diese Vorrunde weit über den Fußball hinaus besonders machte. Das Fan-Camp begleitete die Reise durch alle drei Städte und war mit mehr als 250 Fan-Club-Mitgliedern während der gesamten Vorrunde dabei.

Houston bildete den Auftakt der Vorrunde und der zahlreichen Fan-Highlights. Im Pitch 25 kamen die deutschen Fans erstmals an einem zentralen Fan-Treffpunkt zusammen und stimmten sich auf das Turnier ein. Bei der Pre-Match-Party und der After-Match-Party wurde gemeinsam gefeiert, mitgefiebert und Spiele beim Public Viewing verfolgt. Wer selbst aktiv werden wollte, konnte sich auf dem Indoor-Fußballfeld ausprobieren.

Gemeinsam auf und neben dem Platz in Toronto

In Toronto erreichte die WM-Stimmung ihren nächsten Höhepunkt. Beim Fan-Match gegen Cote D'Ivoire waren Mitglieder des Fan-Club Nationalmannschaft selbst auf dem Platz gefordert. Dabei stand vor allem der Spaß am Fußball im Vordergrund. Dass sich die deutsche Fan-Nationalmannschaft am Ende mit 2:4 geschlagen geben musste, rückte dabei schnell in den Hintergrund.

"Das Fan-Match in Toronto gegen die Elfenbeinküste war ein mega Erlebnis. Es war mir eine Ehre, die Mannschaft als Kapitän aufs Feld zu führen. Wir haben kämpferisch gut dagegengehalten und mit etwas Glück hätten wir ein Unentschieden holen können. Am Ende steht ein super Erlebnis gegen einen starken Gegner. Danke für die Orga!", sagt Manu, der seit 2019 Mitglied im Fan-Club ist.

Wenig später sorgte der Fan-Walk für die nächsten Gänsehautmomente. Tausende Fans machten sich beim Fan-Walk auf den Weg zum Stadion und sorgten bereits Stunden vor dem Anpfiff für eine beeindruckende Kulisse.

Michael Dunsche ist seit 2022 Mitglied im Fan-Club und war beim Fan-Walk dabei: "Die Harbourfront war eine super Kulisse für den Start. Viele Einheimische haben auf der Straße und auf den Balkonen mitgefeiert, sodass ordentlich WM-Stimmung aufgekommen ist. Die super Stimmung hat sich auf die Ränge im Stadion übertragen, die Atmosphäre war schon sehr besonders. Mit dem Last-Minute-Sieg hat die Mannschaft dem die Krone aufgesetzt."

Besondere Fanmomente in Manhattan

Zum Abschluss der Vorrunde wurde New York zum Treffpunkt der deutschen Fans. Den Auftakt machte das Fan-Match gegen Norwegen auf dem East River Park Field, einer Spielstätte mit Blick auf die Skyline Manhattans. Nach einem packenden Duell musste sich die deutsche Fan-Nationalmannschaft zwar erst im Elfmeterschießen mit 7:8 geschlagen geben, im Vordergrund standen jedoch die gemeinsame Zeit und der Austausch mit den norwegischen Fans.

"Das Treffen beim Fan-Match fühlt sich an wie das Wiedersehen mit alten Freunden, auch wenn man nie genau weiß, wer am Ende dabei sein wird. Bei einer Weltmeisterschaft ist es jedoch etwas ganz Besonderes, wenn man sich plötzlich am anderen Ende der Welt wiedertrifft", sagt Dirk Schubert.

Für Noel Köhler, Mitglied im Fan-Club seit 2024, macht genau das den Reiz einer Weltmeisterschaft aus: "Das Schönste an einer WM ist, dass Menschen aus aller Welt zusammenkommen und gemeinsam die gleiche Leidenschaft teilen. Sprache und Herkunft spielen dabei keine Rolle. Die Fan-Matches tragen zu dieser tollen Atmosphäre bei."

Einen Tag vor dem letzten Gruppenspiel setzte die Fanszene am Times Square ein Zeichen für den Zusammenhalt. Hunderte deutsche Fans trafen sich in weißen Shirts und Trikots und sorgten mitten in Manhattan für eindrucksvolle Bilder und Stimmung. Anschließend ging es für viele Fans weiter zur exklusiven Fan-Club-Party im German House of Soccer, um sich auf das letzte Gruppenspiel einzustimmen.

Am Spieltag ermöglichte die Nationalmannschaft zahlreichen Fan-Club-Mitgliedern die Anreise zum Stadion mit einem eigens organisierten Bus Shuttle. Bereits auf der Fahrt stimmten sich die Fans auf das letzte Gruppenspiel der Vorrunde ein und sorgten schon vor dem Anpfiff für eine besondere Atmosphäre.