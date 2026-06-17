Fan Club erweitert Angebot mit DFB.TV zum Vorteilspreis

Der Fan Club Nationalmannschaft entwickelt sein Angebot für Mitglieder kontinuierlich weiter und schafft regelmäßig neue Möglichkeiten, die deutschen Nationalmannschaften noch intensiver zu erleben. Mit dem Start von DFB.TV profitieren Mitglieder nun von einem weiteren attraktiven Mehrwert. Der Deutsche Fußball-Bund hat mit DFB.TV eine neue Heimat für den deutschen Fußball geschaffen. Die Streaming-Plattform bündelt Inhalte rund um die Nationalmannschaften, die DFB-Ligen und die DFB-Wettbewerbe an einem Ort. Zum Programm zählen unter anderem Highlight-Shows, exklusive Hintergrundformate, Dokumentationen sowie ein umfangreiches Archiv mit legendären Spielen und besonderen Momenten der deutschen Fußballgeschichte. DFB.TV kann darüber hinaus sowohl über die eigene App als auch über die Partnerplattformen DAZN, HD+, Sky, Vodafone und Zattoo genutzt werden und ist damit jederzeit flexibel verfügbar.

Mit dem Start von DFB.TV kommt ein weiterer attraktiver Vorteil für Mitglieder hinzu: Nach drei kostenlosen Monaten profitieren Mitglieder dauerhaft von 50 Prozent Rabatt auf das DFB.TV-Abonnement. Damit erhalten Mitglieder Zugang zur ganzen Vielfalt des deutschen Fußballs zu besonders attraktiven Konditionen.

Fan-Experten für das WM-Studio gesucht

Doch nicht nur das digitale Angebot wird erweitert. Auch bei besonderen Mitmach-Aktionen profitieren die Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft von exklusiven Möglichkeiten: Zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sucht DFB.TV fußballbegeisterte Fans, die ihre Perspektive direkt in die Berichterstattung einbringen möchten. Seit dem 9. Juni berichtet DFB.TV mit nahezu täglichen Livesendungen aus dem Studio in Hamburg über die deutsche Nationalmannschaft und das WM-Geschehen. Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft haben dabei die Möglichkeit, sich als "Fan-Experten" zu bewerben und ihre Einschätzungen rund um das Turnier in die Live-Sendungen einzubringen. Für eine Bewerbung genügt ein Selfie-Video (maximal 30 Sekunden), in dem sich die Fans vorstellen und erklären, warum sie als Fan-Experten ins WM-Studio gehören. Zusätzlich werden Telefonnummer und Anschrift benötigt. Die Bewerbung kann bis zum 21. Juni per E-Mail an wmstudio@dfb-tv.de eingereicht werden. Die Anreise nach Hamburg sowie eine gegebenenfalls erforderliche Übernachtung werden selbstverständlich übernommen.

Mit neuen attraktiven Mitgliedervorteilen, exklusiven Angeboten und besonderen Erlebnissen entwickelt der Fan Club Nationalmannschaft sein Leistungsportfolio stetig weiter und schafft für Mitglieder noch mehr Nähe zu den Nationalmannschaften und zum deutschen Fußball.