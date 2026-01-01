Einreisebestimmungen: Für Staatsangehörige von Ländern des Visa Waiver Program (VWP), die für FIFA-Weltmeisterschaft nicht länger als 90 Tage in den USA sind, ist eine ESTA-Genehmigung ausreichend. Die ESTA-Genehmigung kann hier beantragt werden.



ANREISE MIT ÖFFENTLICHEN VERKEHRSMITTELN

Der öffentliche Nahverkehr in Houston ist weniger stark ausgebaut als in vielen europäischen Städten. Dennoch ist die Anreise mit der METRO zum Stadion gut möglich.

Eine frühzeitige Anreise wird aufgrund des hohen Besucher*innenaufkommens am Spieltag empfohlen.

Mit der METRORail Red Line in Richtung Fannin South bis zu der Station Stadium Park / Astrodome Station. Die Haltestelle liegt direkt am Stadion

Kommst du aus Bereichen entlang der Green oder Purple Line, kannst du in Downtown Houston in die Red Line umsteigen

Tickets für die Fahrt können an einem Ticketautomat oder per App (METRO Q Mobile Ticketing) erworben werden

ANREISE MIT DEM PKW

Aufgrund des zu erwartend hohen Verkehrsaufkommens auf den Straßen sowie der hohen Parkgebühren wird die Anreise mit der METRORail (Red Line) empfohlen.

Wer dennoch einen Parkplatz am Stadion benötigt, kann diesen hier buchen: Official FIFA World Cup 26™ Parking at Houston Stadium

Die Parkplätze müssen im Vorfeld des Spiels gebucht werden

Beachtet, dass die Preise für die Parkplätze 24 Stunden vor Spielbeginn steigen

Die Buchung eines Parktickets ist lediglich mit einer gültigen Eintrittskarte für das Spiel möglich

Die Parkplätze öffnen eine Stunde vor Stadionöffnung

Der DFB bietet unter dem folgenden Link ein Mitfahrportal an, mit Hilfe dessen sich Fans zur Bildung von Fahrgemeinschaften zusammenfinden können: DFB Fanfahrt – das DFB Mitfahrportal