Männer
Nationalmannschaft
Fan-Infos WM 2026
Hier findet ihr alle Fan-Infos zum ersten Gruppenspiel der Männer-Nationalmannschaft gegen Curaçao in Houston.
Deutschland – Curaçao, 14.06.2026, 12:00 Uhr CDT (19:00 Uhr MESZ)
Houston-Stadion, Houston, USA
Adresse: NRG Pkwy, Houston, TX 77054, USA
Einreisebestimmungen: Für Staatsangehörige von Ländern des Visa Waiver Program (VWP), die für FIFA-Weltmeisterschaft nicht länger als 90 Tage in den USA sind, ist eine ESTA-Genehmigung ausreichend. Die ESTA-Genehmigung kann hier beantragt werden.
ANREISE MIT ÖFFENTLICHEN VERKEHRSMITTELN
Der öffentliche Nahverkehr in Houston ist weniger stark ausgebaut als in vielen europäischen Städten. Dennoch ist die Anreise mit der METRO zum Stadion gut möglich.
Eine frühzeitige Anreise wird aufgrund des hohen Besucher*innenaufkommens am Spieltag empfohlen.
- Mit der METRORail Red Line in Richtung Fannin South bis zu der Station Stadium Park / Astrodome Station. Die Haltestelle liegt direkt am Stadion
- Kommst du aus Bereichen entlang der Green oder Purple Line, kannst du in Downtown Houston in die Red Line umsteigen
- Tickets für die Fahrt können an einem Ticketautomat oder per App (METRO Q Mobile Ticketing) erworben werden
ANREISE MIT DEM PKW
Aufgrund des zu erwartend hohen Verkehrsaufkommens auf den Straßen sowie der hohen Parkgebühren wird die Anreise mit der METRORail (Red Line) empfohlen.
Wer dennoch einen Parkplatz am Stadion benötigt, kann diesen hier buchen: Official FIFA World Cup 26™ Parking at Houston Stadium
- Die Parkplätze müssen im Vorfeld des Spiels gebucht werden
- Beachtet, dass die Preise für die Parkplätze 24 Stunden vor Spielbeginn steigen
- Die Buchung eines Parktickets ist lediglich mit einer gültigen Eintrittskarte für das Spiel möglich
- Die Parkplätze öffnen eine Stunde vor Stadionöffnung
Der DFB bietet unter dem folgenden Link ein Mitfahrportal an, mit Hilfe dessen sich Fans zur Bildung von Fahrgemeinschaften zusammenfinden können: DFB Fanfahrt – das DFB Mitfahrportal
- Die Tickets im Fansektor sind bereits vergriffen
- Alle Zuschauer*innen ab 2 Jahren und 86 cm Körpergröße benötigen eine gültige Eintrittskarte. Weitere Informationen dazu findest du hier: 4. Benötigt mein Kind ein eigenes Ticket für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™, um am Spieltag ins Stadion zu gelangen? – FIFA Fussball - Weltmeisterschaft 2026™
- Die FWC2026 Mobile Tickets App ist die offizielle Ticketapp. Mit Screenshots oder Fotos des Tickets ist kein Zutritt zum Stadion möglich
- Das Stadion öffnet um 09:00 Uhr CDT, Anpfiff ist um 12:00 Uhr CDT
- Eine Stadionübersicht findet ihr hier
- Rund um das Stadion stehen Gepäckabgabestationen zur Verfügung. Diese öffnen vier Stunden vor Anpfiff und schließen drei Stunden nach Spielende. Die Nutzung der Gepäckabgabestation kostet 25$ und ist ausschließlich per Kartenzahlung möglich. Die genauen Standorte der Gepäckabgabestationen könnt ihr der Stadionübersicht entnehmen
- Wir empfehlen eine frühzeitige Anreise, um genügend Zeit für Sicherheitskontrollen und den Einlass vor dem Anpfiff einzuplanen
- Das Dach des Stadions ist geschlossen und das Stadion wird komplett klimatisiert
- Alle Informationen zum " Stadium Fan Experience" findet ihr hier. Dieses befindet sich am Eingang 6 außerhalb des Stadions
- An den Kiosken kann ausschließlich bargeldlos bezahlt werden
- Falls ihr mit der Kreditkarte bezahlt: Achtet darauf, eine Kreditkarte ohne Auslandseinsatzgebühr zu nutzen, um zusätzliche Kosten bei der Abrechnung zu vermeiden
Im Stadion werden Bier, Wein, Wasser und Cocktails ausgeschenkt. Beachtet hier folgende Hinweise:
- Der Ausschank erfolgt von der Stadionöffnung bis zur 75. Spielminute
- Nach dem Spiel darf Alkohol im Bereich „Stadium Fan Experience“ verkauft werden
- Pro Kauf werden maximal zwei alkoholische Getränke pro Person ausgegeben
- Um alkoholische Getränke zu erhalten, muss ein Mindestalter von 21 Jahren erreicht sein
In folgenden Bereichen befinden sich Trinkbrunnen:
- Spielfeldebene: hinter den Blöcken 101, 112, 113, 120, 121, 132, 133 und 139.
- Obere Ebene: hinter den Blöcken 504, 512, 520, 522, 529, 539, 546 und 548
- Der deutsche Fanblock befindet sich in den Sektoren 116, 117 sowie 518-526
- Am Spieltag stehen Fan‑Info‑Stellen der FIFA in den Blöcken 113, 133, 319, 347, 517 und 543 zur Verfügung. Das Fan‑Service‑Team unter anderem bei Fundsachen, Problemen mit Eintrittskarten und der Orientierung im Stadion
Beim Spiel sind folgende Fanbeauftragte vor Ort, erkennbar durch die Aufschrift „Fanbetreuung“:
- Lukas Keuser (DFB-Fanbeauftragter)
- Sebastian Schmidt (DFB-Fanbeauftragter)
- Frederike Müller-Späth (DFB-Fanbeauftragte)
Unterstützt werden sie durch das ehrenamtliche Team der mobilen Fanbotschaft, erkennbar durch die Aufschrift „Fanbotschaft“:
- Alice Brem
- Jens Freche
- Ingo Holzinger
- Matthias Budweiser
- Martina Niedermeier
Am 13.06. findet ab 16:30 Uhr CDT ein Fantreffpunkt inklusive einer Pre-Match-Party für alle deutschen Fans im Pitch 25 (2120 Walker St, Houston, TX 77003) statt.
Am 14.06. findet ab 16:00 Uhr eine After-Match-Party im Pitch 25 (2120 Walker St, Houston, TX 77003) statt.
An beiden Tagen werden dort die Spieltagspins des Fan Club Nationalmannschaft ausgegeben – solange der Vorrat reicht.
Der Verzehr von Alkohol in der Öffentlichkeit z.B. auf Straßen, Gehwegen oder in Parks etc. ist in Houston illegal!
Barrierefreie Parkplätze werden den Fans über die offizielle Parkplatzseite der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 (Official FIFA World Cup 2026 Parking Page) angeboten. Die Preise können je nach Spiel variieren. Bitte halte am Spieltag beim Einfahren auf den Stadionparkplatz das im Voraus bezahltes Ticket für einen barrierefreien Parkplatz sowie deinen Behindertenausweis bereit.
Es besteht das Angebot einer audiodeskriptiven Übertragung (ADC). Der Kommentar wird auf Englisch und Spanisch verfügbar sein. Der Zugriff erfolgt über die FIFA Audio Description App im Google Play Store oder im Apple App Store.
Es gibt Mobilitätshilfepunkte mit Sitzmöglichkeiten, an denen du warten kannst, bis dich ein*e Rollstuhlbegleiter*in abholt. Diese befinden sich hinter den Sicherheitskontrollen, einer davon im Bereich ‚Stadium Fan Experience‘. Bitte beachte, dass die Mitarbeitenden des Fan-Services dich nicht in deiner eigenen Mobilitätshilfe begleiten oder schieben dürfen, dich aber gerne bis zu deinem Sitzplatz führen.
Es können Sensorik-Taschen mit geräuschunterdrückenden Kopfhörern, Fidget-Tools und einer Kommunikationskarte an jedem Fan-Info-Punkt ausgeliehen werden. Außerdem gibt es Ruheräume im Bereich der ‚Stadium Fan Experience‘ sowie bei den Aufzügen in Sektion 133. Diese bieten dir mit gedämpftem Licht und ruhiger Atmosphäre einen Rückzugsort während des Spiels. Weitere Infos erhältst du an den Fan-Info-Punkten.
Aufzüge befinden sich an jeder Ecke des Stadions sowie an der Ost- und Westseite. Rolltreppen befinden sich an jeder Ecke des Stadions in der Nähe der Außenrampen.
EINE AUSFÜHRLICHE ÜBERSICHT ZU ERLAUBTEN UND VERBOTENEN GEGENSTÄNDEN FINDET IHR HIER
ERLAUBTE GEGENSTÄNDE
Clear-Bag-Policy:
- Taschen aus durchsichtigem Kunststoff, Vinyl oder PVC, die die Maße 30,5 x 15,25 x 30,5 cm nicht überschreiten. Dazu gehören durchsichtige Rucksäcke, durchsichtige Gürteltaschen und durchsichtige Kordelzugbeutel, die innerhalb der zulässigen Maße liegen
- Es dürfen keine Schnallen, Ösen/Metallteile oder Verzierungen vorhanden sein, die einen Teil der Tasche verdecken
- Kleine, nicht durchsichtige Taschen, die nicht größer als 11,43 cm x 16,51 cm sind, mit oder ohne Griff oder Riemen, dürfen in einer durchsichtigen Plastiktüte mit ins Stadion genommen werden.
- Angemeldete Zaunfahnen: Anbringung ausschließlich an den Hintertorseiten in Bereichen, die kein Branding der FIFA und ihrer Partner überdecken
- Angemeldete Fanutensilien müssen unter Vorlage der Genehmigung über die Eingänge 2,4 und 7 ins Stadion eingebracht werden
- Weichplastikflaschen bis zu einer Größe von 590 ml (20 Unzen)
VERBOTENE GEGENSTÄNDE
- Das Mitbringen von alkoholischen Getränken ist strengstens untersagt. Das Mitführen kann zu einem Stadionverweis führen.
- Kleidung oder Schilder mit anstößigen Aufschriften oder die die Sicht der Fans versperren
- Tiere (außer Assistenzhunden zur Unterstützung von Menschen mit Behinderungen)
- Lebensmittel jeglicher Art, es sei denn, sie wurden im Stadion erworben, sind medizinisch erforderlich oder für Babys bzw. Kleinkinder bestimmt (maximal 1 Liter pro Kind). Aus medizinischen Gründen erforderliche Lebensmittel dürfen nur dann in das Stadion mitgebracht werden, wenn ein ärztliches Attest in englischer, französischer oder spanischer Sprache vorgelegt wird und die Person, für die sie bestimmt sind, anwesend ist. Zulässige Lebensmittel müssen in Behältern mitgeführt werden, die nicht aus Glas bestehen und nicht anderweitig gegen diese Stadionordnung verstoßen
- Werkzeuge
- Geräte zur Lärmerzeugung (z. B. Tröten, Pfeifen)
- Selfie-Sticks
- Kinderwagen
- Regenschirme
- Video- oder Filmkameras
- Feuerwerkskörper oder Rauchbomben
- Rauchen ist ausschließlich in ausgewiesenen Flächen und nicht im Stadioninnenraum erlaubt
- Unbemannte Luftfahrzeugsysteme („Drohnen“)
- Gashupen, Tröten, Laserpointer, Sturmhauben