Fan-Match in New York: Jetzt bewerben!

Nach dem Auftakt der Fan-Matches während der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Toronto steht bereits die nächste Begegnung an. Am 23. Juni 2026 trifft die deutsche Fan-Elf in New York auf die Fan-Nationalmannschaft aus Norwegen.

Gespielt wird ab 15.30 Uhr auf dem East River Park Field – einer besonderen Spielstätte direkt am East River im Herzen Manhattans. Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft haben erneut die Möglichkeit, selbst die Fußballschuhe zu schnüren und das deutsche Team auf dem Platz zu verstärken.

Wer beim Duell mit den norwegischen Fans dabei sein möchte, kann sich bis zum 21. Juni hier für das Fan-Match bewerben.

Gespielt wird auf Kunstrasen. Bitte beachtet, dass ausschließlich Hallen- und Kunstrasenschuhe erlaubt sind. Auch Zuschauerinnen und Zuschauer sind herzlich willkommen, die Mannschaft vor Ort anzufeuern. Bitte beachtet, dass vor Ort keine Cateringstände vorhanden sein werden. Für die eigene Verpflegung sollte daher bitte selbst gesorgt werden.

Wir freuen uns auf ein spannendes Spiel und zahlreiche Bewerbungen!