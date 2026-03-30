Deine Idee. Dein Anstoß für Fankultur.

Dein Anstoß für Fankultur

Für mehr Teilhabe, Mitbestimmung und Einbeziehung der Mitglieder im Fan Club Nationalmannschaft gibt es ab sofort die Initiative „Anstoß für Fankultur“. Diese wird ins Leben gerufen, um die Kreativität und Leidenschaft der Fans noch stärker einzubeziehen und zu unterstützen. Und jedes Mitglied kann mitmachen.

Was ist der Anstoß für Fankultur?

Die Initiative „Anstoß für Fankultur“ umfasst einen Teil des Gesamtbudgets im Fan Club Nationalmannschaft. Dieser ist ausschließlich für Ideen und Vorhaben von Fan-Club-Mitgliedern vorgesehen. Egal, ob es sich um Choreografien, Fan-Treffen, besondere Aktionen oder Veranstaltungen handelt: Alles, was dazu beiträgt, unsere Fan-Community zu vernetzen, die Mannschaften zu supporten oder auf andere Weise die Fankultur zu stärken, kann aus diesem Budget finanziell ermöglicht werden.

Wie könnt ihr teilnehmen?

Ganz einfach: Ihr habt eine Idee für eine Fan-Aktion oder ein Projekt? Dann schickt eure Vorschläge an fan-aktionen@dfb.de mit dem Betreff "Anstoß für Fankultur". Um eure Kreativität und Begeisterung für unsere Nationalmannschaften bestmöglich zu fördern, beschreibt eure Idee bitte so detailliert wie möglich und gebt euren Namen sowie eure Mitgliedsnummer an.

Im Anschluss werden alle eingehenden Ideen sorgfältig geprüft. Nach einer internen Bewertung durch Fan-Club-Betreuer und -Verantwortliche werden die vielversprechendsten Vorschläge ausgewählt und durch die Initiative finanziell unterstützt. Sollte eure Idee dabei sein, werdet ihr umgehend über die Entscheidung informiert. Die Initiative ist fortlaufend angelegt, sodass jederzeit neue Ideen eingereicht werden können und nicht an einen festen Zeitraum gebunden sind.

Wir freuen uns auf eure Vorschläge und werden euch hier über umgesetzte Projekte informieren!