Meisterehrung am 37. Spieltag an der Bremer Brücke

Seit dem vergangenen Wochenende steht der VfL Osnabrück als Meister der 3. Liga fest. Bereits vor seiner Partie am 36. Spieltag gegen den SV Wehen Wiesbaden waren dem VfL Aufstieg und Meisterschaft nicht mehr zu nehmen. Grund dafür waren das 6:1 der Zweitvertretung des VfB Stuttgart gegen Rot-Weiss Essen sowie der 2:1-Erfolg des MSV Duisburg gegen Energie Cottbus.

Die Meisterehrung findet deshalb bereits am 37. Spieltag an der Bremer Brücke statt. Im Anschluss an die Partie gegen den SSV Ulm am Samstag (ab 14 Uhr) bekommt das Team um Kapitän Jannik Müller und Trainer Timo Schultz den Meisterpokal vor heimischem Publikum überreicht.

Die Ehrungsdelegation in Osnabrück bilden Peter Frymuth, DFB-Vizepräsident für Spielbetrieb und Fußballentwicklung, sowie Tom Eilers, Vorsitzender Ausschuss 3. Liga.

Meisterpokal der 3. Liga: 63 Zentimeter hoch und 40.000 Euro wert