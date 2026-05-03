3. Liga
Bilder des 36. Spieltags: Osnabrück feiert vorzeitige Meisterschaft
Der 36. Spieltag der 3. Liga hat dem VfL Osnabrück (3:2 bei Wehen Wiesbaden) nicht nur den Aufstieg, sondern auch zwei Spieltage vor Saisonende die Meisterschaft beschert. Für die Osnabrücker Meisterfeier sorgten ein fulminantes 6:1 der Zweitvertetung des VfB Stuttgart gegen Rot-Weiss Essen sowie ein 2:1-Erfolg des MSV Duisburg im umkämpften Verfolgerduell gegen Energie Cottbus. Damit schließen die Zebras zum Tabellenzweiten aus Cottbus auf und liegen punktgleich auf dem Relegationsplatz.
Zudem brachte der Spieltag Gewissheit auf den Abstiegsrängen: Der SSV Ulm (0:2 gegen Viktoria Köln) und der TSV Havelse (0:4 beim SC Verl) komplettieren das Quartett, das den Weg in die Regionalliga antreten muss. Gleichzeitig kann sich TSG Hoffenheim II trotz eines 1:2 in Regensburg über den Klassenerhalt freuen. DFB.de zeigt die besten Bilder des Drittliga-Wochenendes.
Kategorien: 3. Liga
Autor: dfb
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