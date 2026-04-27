41 Treffer: Gindorf und Schroers stellen Rekord ein

Drei Partien bleiben Lars Gindorf und Mika Schroers von Alemannia Aachen in dieser Saison noch, um einen alleinigen Rekord für die 3. Liga aufzustellen. Nach dem jüngsten 3:1-Heimsieg gegen den MSV Duisburg haben die beiden Offensivspieler gemeinsam nicht weniger als 41 Treffer auf dem Konto. Damit stellte das Duo eine zehn Jahre alte Bestmarke ein. DFB.de mit dem Überblick.

In der Saison 2015/2016 waren auch Justin Eilers (23 Treffer) und Pascal Testroet (18) ebenfalls für 41 Tore von Dynamo Dresden verantwortlich. Das Duo war somit maßgeblich am Titelgewinn und dem damit verbundenen Aufstieg in die 2. Bundesliga beteiligt. Eilers wurde dabei auch Torschützenkönig. Nur Christian Beck vom 1. FC Magdeburg (19 Saisontore) verhinderte den "Doppelsieg" der Dresdener in dieser Rangliste.

Die Plätze eins und zwei in der Torjägerliste sind dagegen für die beiden Aachener Torgaranten in der laufenden Spielzeit noch möglich. Das ist umso beachtlicher, weil sowohl Lars Gindorf, der mit 22 Treffern aktuell die Nummer eins in der Liga ist, als auch Mika Schroers (19 Tore) erst Ende August - und damit nach bereits drei absolvierten Spieltagen - zur Alemannia gestoßen waren.

Dreierpack zum Einstand

Der von Hannover 96 ausgeliehene Gindorf steuerte gleich bei seinem Debüt in der Partie bei Rot-Weiss Essen (3:2) einen Dreierpack bei. Der inzwischen fest von Arminia Bielefeld verpflichtete Schroers musste sich nach seiner Premiere in Essen noch drei weitere Partien gedulden, ehe er sich in der Partie beim 1. FC Schweinfurt 05 (5:1) ebenfalls mit einem Dreierpack einfügte.

"Mika hat die Erwartungen, die wir mit seiner Leihe verbunden haben, voll erfüllt", sagte Rachid Azzouzi, Geschäftsführer Sport von Alemannia Aachen, bei der Vertragsverlängerung von Schroers. "Er hat maßgeblich dazu beigetragen, dass sich die Mannschaft im Saisonverlauf stabilisiert hat und aktuell im oberen Tabellenmittelfeld steht. Für uns war daher früh klar, dass wir die Kaufoption ziehen möchten."

Auch Cottbus-Duo stark

Gindorf und Schroers sind aber nicht das einzige Duo, das in der 3. Liga eine außergewöhnliche Saison spielt. Auf Platz zwei der erfolgreichsten Offensivgespanne stehen Erik Engelhardt (21 Treffer) und Tolcay Cigerci (17) vom Tabellenzweiten FC Energie Cottbus. Die 38 Treffer der beiden Lausitzer Leistungsträger hätten seit der Gründung der Spielklasse - bis auf 2015/2016 - immer dazu ausgereicht, um sich die Bestmarke als erfolgreichstes Torschützen-Duo zu sichern.

Cigerci übertrifft dabei schon jetzt seine bereit gute zurückliegende Saison, die der 31-Jährige mit 15 Treffern abgeschlossen hatte. Damit lag er in der internen Torschützenliste gleichauf mit Timmy Thiele. Auch die gemeinsamen 30 Treffer reichten "nur" zu einem geteilten ersten Platz unter den erfolgreichsten Offensivduos. Torschützenkönig Fatih Kaya (20) und Moritz Flotho (10) vom SV Wehen erzielten gemeinsam ebenfalls 30 Tore. Flotho (zwölf) und Kaya (zehn) kommen in dieser Saison zwar nicht an diese Werte heran, sind aber erneut die erfolgreichsten Schützen des SVWW.

Einmal reichten 24 Tore

Auch die aktuell 29 Treffer von Berkan Taz (16) und Jonas Arweiler (13) im Trikot des SC Verl sowie die Ausbeute von Felix Lohkemper (16) und Terrence Boyd (elf), die für 27 Tore des SV Waldhof Mannheim verantwortlich waren, hätten in einigen Spielzeiten die Duo-Statistik angeführt. Marcel Reichwein (17) und Smail Morabit (neun) stellten beispielsweise in der Saison 2011/2012 mit 26 Treffern für Rot-Weiß Erfurt den Höchstwert. Die Bestmarke aus der Saison 2016/2017 gehörte Matthias Morys (13) und Gerrit Wegkamp (elf) mit gerade einmal 24 Toren für den VfR Aalen.

In jedem anderen Jahr waren mindestens 30 Treffer nötig, um das erfolgreichste Torjäger-Duo der 3. Liga zu sein. Der Verein, dem das in dieser Spielzeit gelingt, hat große Chancen, auch den Torschützenkönig zu stellen. Über alle bisherigen 17 Spielzeiten betrachtet, landete in neun Saisons auch einer der beiden Spieler des erfolgreichsten Duos in der individuellen Rangliste ganz oben.