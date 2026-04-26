Am 35. Spieltag der 3. Liga zeichnen sich weitere Entscheidungen ab, andere sind bereits gefallen. Dem VfL Osnabrück fehlt nach dem späten 2:1-Heimerfolg gegen den SC Verl nur noch ein Punkt zum sicheren Aufstieg. Der 1. FC Saarbrücken ist nach dem 2:1 beim Aufstiegskandidaten Rot-Weiss Essen bei neun Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone so gut wie gerettet.

Sicher abgestiegen ist dagegen der FC Erzgebirge Aue nach einem 2:2 gegen den SV Wehen Wiesbaden. Durch ein 2:0 beim FC Viktoria Köln schob sich der FC Energie Cottbus auf den zweiten Tabellenplatz vor. Für Aufsehen sorgte auch Angreifer Eric Hottmann, der beim 5:2 des SSV Jahn Regensburg beim FC Hansa Rostock einen Viererpack schnürte. Die besten Bilder des Drittliga-Wochenendes auf DFB.de.