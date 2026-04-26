3. Liga
Bilder des 35. Spieltags: Osnabrück macht vorletzten Schritt zum Aufstieg
Am 35. Spieltag der 3. Liga zeichnen sich weitere Entscheidungen ab, andere sind bereits gefallen. Dem VfL Osnabrück fehlt nach dem späten 2:1-Heimerfolg gegen den SC Verl nur noch ein Punkt zum sicheren Aufstieg. Der 1. FC Saarbrücken ist nach dem 2:1 beim Aufstiegskandidaten Rot-Weiss Essen bei neun Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone so gut wie gerettet.
Sicher abgestiegen ist dagegen der FC Erzgebirge Aue nach einem 2:2 gegen den SV Wehen Wiesbaden. Durch ein 2:0 beim FC Viktoria Köln schob sich der FC Energie Cottbus auf den zweiten Tabellenplatz vor. Für Aufsehen sorgte auch Angreifer Eric Hottmann, der beim 5:2 des SSV Jahn Regensburg beim FC Hansa Rostock einen Viererpack schnürte. Die besten Bilder des Drittliga-Wochenendes auf DFB.de.
Kategorien: 3. Liga
Autor: dfb
41 Treffer: Gindorf und Schroers stellen Rekord ein
Drei Partien bleiben Lars Gindorf und Mika Schroers von Alemannia Aachen noch, um einen alleinigen Rekord für die 3. Liga aufzustellen. Nach dem 3:1-Heimsieg gegen den MSV Duisburg haben die beiden Offensivspieler gemeinsam 41 Treffer auf dem Konto.
Hattricks: Nur ein Spieler schneller als Tolcay Cigerci
Der Dreierpack von Tolcay Cigerci vom FC Energie Cottbus, der bereits vierte lupenreine Hattrick in dieser Saison, könnte im Aufstiegsrennen der 3. Liga noch eine bedeutende Rolle spielen. DFB.de wirft einen Blick zurück auf die schnellsten Schützen.
Die Bilder des 34. Spieltags: Cottbus gewinnt Verfolgerduell
Der FC Energie Cottbus hat sich am 34. Spieltag im Kampf um die direkten Aufstiegsplätze durch ein 5:3 gegen Konkurrent Rot-Weiss Essen zurückgemeldet. Spitzenreiter VfL Osnabrück enteilt derweil weiter. DFB.de hat die besten Bilder des Spieltags.