DFB-Pokal der Frauen
Pokalachtelfinale zeitgenau angesetzt: Topspiel Bayern gegen Leverkusen live bei Sky und im ARD-Livestream
Die zeitgenauen Ansetzungen für das Achtelfinale im DFB-Pokal der Frauen stehen in Abstimmung mit den Vereinen und TV-Partnern fest. Den Auftakt macht am Freitag, 30. Oktober (ab 18 Uhr, live auf DFB.TV), das Duell zwischen dem VfB Stuttgart und der SGS Essen.
Am Samstag, 31. Oktober (ab 13 Uhr, live auf DFB.TV), treffen der 1. FC Köln und RB Leipzig sowie der Hamburger SV und der 1. FC Union Berlin aufeinander. Drei weitere Achtelfinalspiele folgen am Sonntag, 1. November (ab 14 Uhr, live auf DFB.TV): Der 1. FC Nürnberg empfängt Eintracht Frankfurt, der SC Freiburg misst sich mit Carl Zeiss Jena und der 1. FSV Mainz 05 trifft auf den SV Werder Bremen.
Sky zeigt Wolfsburg gegen Hoffenheim
Den sportlichen Höhepunkt bildet am Sonntag, 1. November (ab 15 Uhr), das Duell zwischen Titelverteidiger FC Bayern München und Bayer 04 Leverkusen. Die Begegnung wird live bei Sky sowie im ARD-Livestream übertragen.
Abgeschlossen wird das Achtelfinale am Montag, 2. November (ab 18 Uhr), wenn der VfL Wolfsburg auf die TSG Hoffenheim trifft. Sky zeigt die Partie live.
DFB.TV ist ein linearer Pay-TV-Sender, der über Streamingplattformen wie DAZN, Sky/WOW, Vodafone, HD+, Zattoo oder Ocilion sowie über die App DFB.TV+ empfangen werden kann. In der Saison 2026/2027 zeigt der Sender erstmals die zeitgleich ausgetragenen Partien der ersten Hauptrunde im DFB-Pokal der Frauen auf dem linearen Sender live in einer Konferenz und in der DFB.TV-App jeweils auch als Einzelspiel.
Die Spiele im Achtelfinale
Freitag, 30. Oktober
18 Uhr – live auf DFB.TV
VfB Stuttgart vs. SGS Essen
Samstag, 31. Oktober
13 Uhr – live auf DFB.TV
1. FC Köln vs. RB Leipzig
Hamburger SV vs. 1. FC Union Berlin
Sonntag, 1. November
14 Uhr – live auf DFB.TV
1. FC Nürnberg vs. Eintracht Frankfurt
SC Freiburg vs. Carl Zeiss Jena
1. FSV Mainz 05 vs. SV Werder Bremen
15 Uhr – live auf Sky und im ARD-Livestream
FC Bayern München vs. Bayer 04 Leverkusen
Montag, 2. November
18 Uhr – live auf Sky
VfL Wolfsburg vs. TSG Hoffenheim
Kategorien: DFB-Pokal der Frauen
Autor: DFB
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