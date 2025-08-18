Ehemalige Trophäen

Den "Ur"-DFB-Pokal der Frauen durfte 1981 - ebenso wie im Folgejahr - die SSG Bergisch Gladbach in Empfang nehmen. Die damalige Trophäe war eine aus 925er Silber gefertigte Dokumentenrolle mit einem Loorbeerzweig, auf deren Rückseite die Namen der Siegermannschaften eingraviert sind. 1994 wurde vom Rodenbacher Goldschmied und Designer Adolf Kunesch, der auch schon die Dokumentenrolle geschaffen hatte, ein neuer Entwurf gefertigt. Die "zweite" Trophäe ist etwa 45 Zentimeter hoch und hat ein Fassungsvermögen von circa vier Litern. Das Gewicht liegt bei rund drei Kilogramm. Bis zum Jahr 2009 wurde der Pokalsieger der Frauen mit der Trophäe ausgezeichnet.

Die Trophäe besteht aus zwei ineinandergreifenden Halbschalen, auf der linken Seite zieht sich die Aufschrift "Vereinspokal Damen" von oben nach unten. Darunter ist das Emblem des Deutschen Fußball-Bundes zu sehen. Auf der rechten Seite verläuft in Kontrast zum Silber ein farbiges Band von neun Schmucksteinplatten, grünblau gemustert, aus Chrysocoll. Innen ist der Pokal feinvergoldet. Die Namen der Gewinner werden jeweils auf der Rückseite eingraviert.

Der materielle Wert beträgt rund 10.000 Euro, der ideelle Wert lag jedoch schon immer viel höher - gehört der Sieg im DFB-Pokal doch nach der Meisterschaft zum begehrtesten Titel im deutschen Frauenfußball. Dies hat sich nun auch mit der seit 2010 aktuellen Trophäe nicht geändert.