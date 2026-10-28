FAQ: Das Achtelfinale im DFB-Pokal der Frauen live im TV und Stream

Der DFB-Pokal der Frauen geht in die nächste Runde. Zwischen kommendem Freitag und Montag werden die Achtelfinalspiele ausgetragen, dabei kommt es zu sechs Bundesligaduellen. DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen im FAQ.

Welche Teams sind noch dabei?

Alle 14 Bundesligisten haben ihre Auftaktaufgabe in der ersten Hauptrunde gelöst. Der VfB Stuttgart (3:2 bei Turbine Potsdam) und Bayer 04 Leverkusen (2:0 beim FC Viktoria Berlin) brauchten dafür allerdings die Verlängerung. Zwölf der 14 Erstligisten treffen im Achtelfinale direkt aufeinander. Titelverteidiger und Meister FC Bayern München spielt gegen Bayer Leverkusen. Rekordpokalsieger VfL Wolfsburg, der das Vorjahresfinale gegen die Münchnerinnen 0:4 verlor, empfängt die TSG Hoffenheim. Außerdem stehen die Duelle 1. FC Köln gegen RB Leipzig, Hamburger SV gegen 1. FC Union Berlin, 1. FSV Mainz 05 gegen SV Werder Bremen und 1. FC Nürnberg gegen Eintracht Frankfurt an. Die beiden verbliebenen Zweitligisten SGS Essen und FC Carl Zeiss Jena sind in der Vorsaison aus der Bundesliga abgestiegen und haben jeweils Erstligisten zugelost bekommen: Essen spielt beim Aufsteiger VfB Stuttgart, Jena beim SC Freiburg.

Wer überträgt die Achtelfinalspiele?

DFB.TV zeigt sechs der acht Achtelfinalspiele live im TV und im Stream. Die beiden übrigen Partien, FC Bayern München gegen Bayer 04 Leverkusen und VfL Wolfsburg gegen TSG Hoffenheim, überträgt Sky. Das Duell der Münchnerinnen mit Leverkusen ist zusätzlich kostenlos im ARD-Livestream zu sehen. DFB.TV ist als linearer Pay-TV-Sender unter anderem über DAZN, Sky/WOW, Vodafone, HD+, Zattoo, MagentaTV und Ocilion sowie über die App DFB.TV+ empfangbar.

Gibt's im Achtelfinal eine "Player of the Match"?

Ja. Ab der ersten Hauptrunde wird nach jeder Begegnung eine "Player of the Match" ausgezeichnet. Die Auswahl treffen unmittelbar nach Spielende Vertreter*innen aus dem Bereich Sport auf Grundlage der gezeigten Leistung während der Partie. Anschließend koordinieren die Matchdelegierten vor Ort die Übergabe der Awards. Erstmals werden an jedem Standort "Match Delegates", also offizielle Vertreter*innen des DFB, im Stadion den geregelten Ablauf der jeweiligen Partie koordinieren.

Mit welchem Ball wird gespielt?

Im DFB-Pokal der Frauen kommt in der Saison 2026/2027 der neue offizielle Spielball von DERBYSTAR zum Einsatz. Grundlage ist das Topmodell Brillant APS. Neon-Highlights und Embleme in unterschiedlichen Größen stehen für die Vielfalt der Vereine im Pokal - von etablierten Klubs bis zu Außenseitern. Der Ball für den Frauenwettbewerb besitzt die gleichen prägenden Designelemente wie die Variante für den Männerwettbewerb, hat jedoch ein helleres Grau als Grundfarbe.

Was ist bei der Vermarktung neu?

Erstmals werden die erste Hauptrunde und alle folgenden Runden im DFB-Pokal der Frauen zentral durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB) vermarktet. Damit wird der Wettbewerb bereits zu einem früheren Zeitpunkt einheitlich präsentiert und vermarktet. In der vergangenen Saison galt die zentrale Vermarktung erst ab dem Viertelfinale. Die DFB-Pokalpartner bitvavo, ERGO, Volkswagen, FLYERALARM, Wiesenhof und Zalando werden im Rahmen der Spiele unter anderem auf Werbebanden, Pressekonferenz- und Interview-Rückwänden sowie auf den digitalen Kanälen des DFB sichtbar sein. tipico und TARGOBANK treten als Co-Partner auf.

Wann sind die weiteren Runden geplant?

Das Achtelfinale vom 30. Oktober bis 2. November ist die letzte Pokalrunde in diesem Jahr. Im kommenden Kalenderjahr geht es am 10. und 11. März 2027 mit dem Viertelfinale weiter. Die beiden Halbfinalpartien werden am 3. und 4. April 2027 gespielt. Das Finale steigt am Pfingstmontag, 17. Mai 2027, wie gewohnt im Kölner RheinEnergieSTADION.