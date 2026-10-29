Wer Frauenfußball liebt, kommt bei DFB.TV auf seine Kosten. Denn ab diesem Freitag steht das Programm ganz im Zeichen des DFB-Pokals der Frauen. Sechs von acht Spielen im Achtelfinale bietet DFB.TV live in voller Länge oder in Konferenzen an.

Den Auftakt bildet die exklusive Liveübertragung der Partie zwischen dem VfB Stuttgart und der SGS Essen am Freitag (ab 17.45 Uhr). Danach dürfen sich die Fans auf die erste Konferenz am Samstag (ab 12.55 Uhr) freuen: Aus dem DFB.TV-Studio werden sie durch die Bundesligaduelle 1. FC Köln gegen RB Leipzig sowie Hamburger SV gegen den 1. FC Union Berlin geführt. Am Sonntag (ab 13.45 Uhr) sind drei Pokalkracher mit den Begegnungen zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und Werder Bremen, dem SC Freiburg und FC Carl-Zeiss Jena sowie 1. FC Nürnberg und Eintracht Frankfurt in der Livekonferenz zu sehen.

Auch live in der App DFB.TV+

Alle sechs genannten Begegnungen können auch in der App DFB.TV+ live und in voller Länge gestreamt. Natürlich können sie danach jederzeit als Video on Demand abgerufen werden.

Alle Tore und alle Highlights gibt es dann am Montag (ab 18.15 Uhr) auf DFB.TV zu sehen.

Zusätzlich hat DFB.TV für alle Nostalgiker ein paar Leckerbissen aus dem Archiv geholt: Das Finale zwischen dem VfL Wolfsburg und FC Bayern München von 2024 ist an diesem Samstag (ab 18 Uhr) zu sehen. Das Endspiel zwischen dem 1. FFC Frankfurt und 1. FFC Turbine Potsdam aus dem Jahr 2011 wird am Sonntag (ab 17.30 Uhr) gesendet.

Noch mehr Frauenfußball im Programm

Und wer am kommenden Wochenende noch mehr Frauenfußball sehen möchte, dem sei das Spiel zwischen dem 1. FC Union Berlin und 1. FC Köln aus der zweiten Runde im DFB-Pokal der Juniorinnen ans Herz gelegt - DFB.TV ist am Samstag (ab 10.45 Uhr) live dabei.

Gut, dass es selbst nach einem solchen Wochenende auf DFB.TV immer weiter mit dem Frauenfußball geht. Am Sonntag, 8. November (ab 13.30 Uhr), steht das Spitzenspiel der 2. Frauen-Bundesliga zwischen Viktoria Berlin und Hertha BSC auf dem Programm.

DFB.TV ist unter anderem über MagentaTV, DAZN, HD+, Sky/WOW, Ocilion, Vodafone und Zattoo empfangbar. Zusätzlich ist die App DFB.TV+ im Apple App-Store und im Google Play Store erhältlich. DFB.TV kostet über die App DFB.TV+ 5,99 Euro pro Monat oder 59,99 Euro im Jahresabo.