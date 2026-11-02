Galerie: Union gewinnt Sieben-Tore-Spektakel in Hamburg

Das Achtelfinale im DFB-Pokal der Frauen ist vorbei, alle Viertelfinalteilnehmer kommen aus der Google Pixel Frauen-Bundesliga. In einem nervenaufreibenden Spiel gewann Union Berlin beim Hamburger SV in Unterzahl mit 4:3 nach Verlängerung. Auch Werder Bremen (2:0 n.V. bei FSV Mainz 05) machte es spannend und gewann ebenfalls erst nach 120 Minuten. Eintracht Frankfurt (4:2 im Elfmeterschießen beim 1. FC Nürnberg) brauchte als einzige Mannschaft die volle Distanz, um sich für die nächste Runde zu qualifizieren.

Der VfB Stuttgart (3:0 gegen SGS Essen) und der SC Freiburg (4:0 gegen Carl Zeiss Jena) hingegen setzten sich gegen die letzten verbliebenen unterklassigen Gegner ohne größere Probleme durch. Der 1. FC Köln (1:0 gegen RB Leipzig) und Bayern München (1:0 gegen Bayer 04 Leverkusen) entschieden umkämpfte Partien in der regulären Spielzeit knapp für sich. Das deutlichste Spiel schloss die Achtelfinalrunde ab: Der VfL Wolfsburg überrollte die TSG Hoffenheim 8:0. DFB.de hat die besten Bilder der Achtelfinalspiele.