PK ab 14 Uhr live auf YouTube: Nagelsmann gibt Kader bekannt

Für die deutsche Nationalmannschaft läuft der Countdown zur Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Mit der Bekanntgabe seines Kaders für die Länderspiele in Basel gegen Gastgeber und WM-Teilnehmer Schweiz am 27. März (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) und in Stuttgart gegen WM-Teilnehmer Ghana am 30. März (ab 20.45 Uhr, live in der ARD) läutet Bundestrainer Julian Nagelsmann die heiße Phase der Vorbereitung ein.

Wen wird Nagelsmann in den Kader berufen, der nach seiner Aussage im kicker-Interview dem WM-Aufgebot "sehr ähneln" wird? Heute Nachmittag um 14 Uhr lüftet der Bundestrainer das Geheimnis und stellt der Öffentlichkeit sein Aufgebot für die beiden Testpartien vor. Die Pressekonferenz wird ab 14 Uhr live auf dem DFB-YouTube-Kanal übertragen.