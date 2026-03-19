Männer-Nationalmannschaft
PK ab 14 Uhr live auf YouTube: Nagelsmann gibt Kader bekannt
Für die deutsche Nationalmannschaft läuft der Countdown zur Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Mit der Bekanntgabe seines Kaders für die Länderspiele in Basel gegen Gastgeber und WM-Teilnehmer Schweiz am 27. März (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) und in Stuttgart gegen WM-Teilnehmer Ghana am 30. März (ab 20.45 Uhr, live in der ARD) läutet Bundestrainer Julian Nagelsmann die heiße Phase der Vorbereitung ein.
Wen wird Nagelsmann in den Kader berufen, der nach seiner Aussage im kicker-Interview dem WM-Aufgebot "sehr ähneln" wird? Heute Nachmittag um 14 Uhr lüftet der Bundestrainer das Geheimnis und stellt der Öffentlichkeit sein Aufgebot für die beiden Testpartien vor. Die Pressekonferenz wird ab 14 Uhr live auf dem DFB-YouTube-Kanal übertragen.
Kategorien: Männer-Nationalmannschaft, WM 2026
Autor: dfb
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Das WM-Jahr beginnt für die DFB-Auswahl mit den Länderspielen gegen die Schweiz in Basel und gegen Ghana in Stuttgart. Der DFB.de-Ticker hält die Fans mit den neuesten Infos rund ums Team auf dem Laufenden.
Kapitän Kimmich: "Es geht auch um die Art und Weise"
Für die Nationalmannschaft beginnt mit dem Länderspiel am Freitag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) gegen die Schweiz die Vorbereitung auf die WM in den USA, Kanada und Mexiko. Kapitän Joshua Kimmich spricht über die Bedeutung des Spiels.
Tickets fürs Finnland-Spiel in Mainz vergriffen
Die Tickets für das letzte Heimländerspiel der deutschen Nationalmannschaft vor dem Abflug in die USA am 31. Mai (ab 20.45 Uhr) in Mainz gegen Finnland sind vergriffen. Der Ticket-ReSale ist geöffnet.