WM-Generalprobe gegen die USA live bei RTL

Die Generalprobe für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko steht bevor: Die deutsche Nationalmannschaft trifft am Samstag (ab 20.30 Uhr, live bei RTL) in Chicago auf Co-Ausrichter USA. Es ist der letzte Test für die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann, um sich für die WM einzuspielen. DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen zum Duell im legendären Soldier Field im FAQ.

Wer überträgt das Spiel?

RTL überträgt das Spiel am Samstag (ab 20.30 Uhr) live im Free-TV und im Stream auf RTL+. Die Vorberichterstattung startet um 19.05 Uhr. Wolff-Christoph Fuss kommentiert, Lothar Matthäus steht ihm als Experte zur Seite, die Moderation übernimmt Florian König.

Wo wird gespielt?

Das DFB-Team bestreitet das letzte Spiel vor der WM im Soldier Field in Chicago. Die Kapazität des schon 1924 erbauten und danach mehrfach renovierten Stadions beträgt bei Fußballspielen offiziell 61.500 Plätze. Nirgendwo in den USA spielte die deutsche Nationalmannschaft übrigens öfter als in Chicago: Viermal ging es in die "Windy City" und das erfolgreich bei drei Siegen und einem Remis.

In welchen Trikots wird gespielt?

Das letzte Länderspiel vor Beginn der Weltmeisterschaft bestreitet die Nationalmannschaft in Weiß. Gegen die USA trägt das DFB-Team im ausverkauften Soldier Field von Chicago die weißen Heimtrikots von adidas. Zuletzt war die Nationalmannschaft dreimal in Folge in den blauen Auswärtstrikots aufgelaufen. Die WM-Trikots von adidas gibt es hier im DFB-Fanshop.

Wer steht im deutschen Kader?

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sein 26 Spieler umfassendes Aufgebot, angeführt von Kapitän Joshua Kimmich vom deutschen Rekordmeister FC Bayern München am 21. Mai bekannt gegeben. Erfahrenster Spieler im deutschen Aufgebot neben Kimmich (108 Länderspiele) ist Rückkehrer Manuel Neuer. Der Weltmeister von 2014 absolvierte sein bislang letztes Länderspiel im Viertelfinale der Heim-EM im Juli 2024 in Stuttgart gegen Spanien. Neuer (124 Länderspiele/Platz 5) und Kimmich (109/9) gehören zugleich bereits jetzt zu den Top Ten der deutschen Rekordnationalspieler.

Wie liefen die jüngsten deutschen Spiele?

Ihre ersten drei Auftritte des Jahres 2026 gewann das DFB-Team. Zuerst gelang in einem torreichen Spiel gegen die Schweiz ein 4:3, dann ein 2:1 gegen Ghana, bevor kurz vor der Abreise in die USA Finnland mit 4:0 bezwungen wurde. Davor hatte sich die deutsche Nationalmannschaft als Gruppensieger im letzten Spiel der Qualifikation gegen die Slowakei mit 6:0 für die Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert - sie hat nun acht Siege in Serie eingefahren.

Wie lief es zuletzt bei Gegner USA?

Nach einem schwierigen Start ins WM-Jahr mit Niederlagen gegen Belgien (2:5) und Portugal (0:2) zeigt die Formkurve der US-Boys kurz vor Turnierstart wieder nach oben. Im letzten Test am Sonntag gelang ein 3:2-Heimsieg gegen den Weltranglisten-14. Senegal.

Wie sieht die deutsche Bilanz gegen die USA aus?

Die Bilanz des deutschen Teams gegen die USA ist positiv. Acht der bisherigen zwölf Aufeinandertreffen entschied Deutschland für sich und verlor viermal. Ein Unentschieden gab es bislang noch nicht. Das letzte Aufeinandertreffen gab es am 14. Oktober 2023 in Hartford, als Ilkay Gündogan, Niclas Füllkrug und Jamal Musiala einen Rückstand in ein 3:1 drehen konnten. Übrigens startete Julian Nagelsmann mit diesem Spiel in seine Karriere als Bundestrainer.

Was müssen Fans sonst noch wissen?

Alle Informationen für Stadionbesucher sind rechtzeitig vor dem Spiel in den Fan-Infos des DFB zu finden.