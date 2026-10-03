Die deutsche Nationalmannschaft steht nach einem durchwachsenen Start aber mit Rückenwind aus dem überzeugenden 2:0 gegen Serbien vor ihrer vierten und abschließenden Partie der XXL-Länderspielperiode. Am Sonntag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) trifft das Team von Bundestrainer Jürgen Klopp im vierten Spiel der UEFA Nations League in Thessaloniki abermals auf Griechenland. DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen zum Duell im Toumba Stadium im FAQ.

Wer überträgt das Spiel?

RTL überträgt das Spiel am Sonntag (ab 20.45 Uhr) live im Free-TV und im Stream bei RTL+. Ab 20 Uhr führt Moderator Florian König durch die Vorberichterstattung, als Experte ist Lothar Matthäus dabei. Wolff-Christoph Fuss kommentiert die Partie.

Wo wird gespielt?

Die Nationalmannschaft bestreitet das letzte Spiel dieser XXL-Länderspielphase im Toumba Stadium im griechischen Thessaloniki. Die Heimspielstätte von PAOK Thessaloniki bietet Platz für fast 29.000 Menschen. Es ist das erste Mal, dass Griechenland das deutsche Team in Thessaloniki empfängt.

Wer pfeift das Spiel?

Der Franzose Clément Turpin pfeift das Nations-League-Auswärtsspiel in Griechenland. Der 44 Jahre alte FIFA-Schiedsrichter wird in Thessaloniki unterstützt von seinen Assistenten Nicolas Danos und Benjamin Pages. Vierter Offizieller ist Eric Wattellier und Videoassistent ist Jérôme Brisard - alle stammen aus Frankreich. Turpin leitete bereits sechs deutsche Spiele. Zuletzt am 7. September 2024 das Nations-League-Spiel gegen Ungarn in Düsseldorf (5:0).

In welchen Trikots spielt das DFB-Team?

Das Rückspiel gegen Griechenland bestreitet die deutsche Nationalmannschaft in Schwarz. Das finale Trikot von DFB-Partner adidas feierte in Amsterdam beim 1:1 gegen die Niederlande Premiere, in Thessaloniki trägt es das DFB-Team nun zum zweiten Mal. Das schwarze Jersey gibt es hier im DFB-Fanshop.

Wie sieht Klopps Kader aus?

Für die Partie gegen Serbien und das nun am Sonntag anstehende Rückspiel gegen Griechenland in Thessaloniki sind 20 weitere Akteure zum Team gestoßen, ein Großteil der Nationalspieler des Aufgebots nach den ersten beiden Spielen ist wieder zu ihren Vereinen abgereist. Als Teil der zweiten Auswahl sind gegen Griechenland unter anderem die WM-Fahrer Waldemar Anton, David Raum, Malick Thiaw, Aleksandar Pavlovic und Nick Woltemade dabei. Nur vier Akteure im zweiten Kader haben noch kein Länderspiel bestritten: Die Torhüter Noah Atubolu und Finn Dahmen sowie Finn Jeltsch und Felix Keidel. Vier Spieler aus dem ersten Kader bleiben zudem bei der Mannschaft: Neben Dahmen, der in beiden Kadern steht, sind das Philipp Treu, Yannik Engelhardt und Bambasé Conté. Serge Gnabry, der in allen drei Partien zum Einsatz kam, reiste nach dem Serbien-Spiel ab. Nico Schlotterbeck musste bereits vor dem Spiel gegen Serbien die Nationalmannschaft verletzungsbedingt verlassen. Bundestrainer Klopp stehen damit in Thessaloniki 23 Spieler zur Verfügung. Florian Wirtz und Jonathan Burkardt gehörten ursprünglich ebenfalls dem zweiten Kader an, wurden von Klopp aber aufgrund der Verletzungen von Jamal Musiala und Kai Havertz nach dem 1:1 in Amsterdam gegen die Niederlande bereits für das Spiel in Augsburg dazugeholt.

Wie ist die DFB-Bilanz gegen Griechenland?

Die Partie in Thessaloniki ist das insgesamt zwölfte Aufeinandertreffen beider Mannschaften. Siebenmal ging Deutschland als Sieger vom Platz, dreimal gab es ein Unentschieden. Im Hinspiel (0:1) am vergangenen Sonntag gelang der griechischen Auswahl der erste Sieg gegen Deutschland. Davor begegneten sich beide Mannschaften letztmals beim 2:1-Heimerfolg der DFB-Auswahl im Länderspiel am 7. Juni 2024 in Mönchengladbach. Das wohl wichtigste Duell ist dagegen schon länger her, im bisher einzigen K.o.-Duell setzte sich Deutschland im EM-Viertelfinale 2012 am 22. Juni in Gdansk 4:2 durch. Treffsicher war damals unter anderem der deutsche WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose. Der höchste Sieg gelang gleich im ersten Aufeinandertreffen am 20. November 1960, Deutschland setzte sich damals in der WM-Qualifikation 3:0 in Griechenland durch.

Wie sieht die deutsche Nations-League-Gruppe aus?

Die deutsche Gruppe A2 besteht neben dem DFB-Team, den Niederlanden und Griechenland noch aus Serbien. Mit jedem seiner Gruppengegner misst sich Deutschland in der laufenden dreiwöchigen Länderspielphase mindestens einmal, mit Griechenland, dem 41. der FIFA-Weltrangliste, zweimal. Nach den ersten drei Spielen führt Griechenland die Gruppe mit sieben Punkten vor den Niederlanden (5) und Deutschland (4) an. Das noch punktlose Serbien gastiert in seinem vierten Duell am Sonntag zeitgleich in der Niederlande. Die DFB-Auswahl kann also mit einem Sieg nach Punkten mit Griechenland gleichziehen und hätte damit eine gute Ausgangsposition vor den nächsten Spielen in der Nations League ab Mitte November.

Wie ist die Nations League aufgebaut?

Dem Finalturnier der "Final Four" ist ein Viertelfinale mit Hin-und Rückspiel vorgeschaltet, das die ersten beiden Teams jeder Gruppe aus der Topliga A erreichen. Danach geht es mit der Finalrunde der besten Vier weiter. Im Halbfinale und Endspiel fällt die Entscheidung jedoch in nur einer Partie. Es gibt auch Auf- und Absteiger. Die viertplatzierten Teams der Gruppen in den Ligen A und B steigen in die jeweils niedrigere Klasse ab. In der Liga C treten die zwei schlechtesten Letzten den direkten Gang in Liga D an. Während alle Gruppensieger direkt aufsteigen, gibt es auch über die Playoffs weitere Chancen. Dort treffen die Drittplatzierten der Liga A in Hin- und Rückspiel auf die Zweitplatzierten der Liga B, Gleiches gilt für die Dritten der Liga B und Zweiten der Liga C. Ebenfalls ermitteln die zwei besten Gruppenvierten der Liga C und die zwei Gruppenzweiten der Liga D weitere Auf- und Absteiger.

Was müssen Fans sonst noch wissen?

Alle Informationen für Stadionbesucher sind in den Fan-Infos des DFB zu finden.