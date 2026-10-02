Männer-Nationalmannschaft
Video: Wirtz und Bischof schießen DFB-Team zum 2:0 gegen Serbien
Kategorien: Männer-Nationalmannschaft, Nations League
Autor: dfb
Ticker: Abreise nach Griechenland
Die deutsche Nationalmannschaft startet mit den ersten vier Spielen der Nations League-Saison 2026/2027 in die Amtszeit des neuen Bundestrainers Jürgen Klopp. Weiter geht's am Sonntag (ab 20.45 Uhr) gegen Griechenland. Der DFB.de-Team-Ticker.
Kremers und Co.: Das ist der "Klub der Hunderter"
Mika Baur ist der 1000. Nationalspieler der deutschen A-Nationalmannschaft. Der 22-Jährige ist somit Teil eines illustren Kreises geworden - der allerdings in der Vergangenheit für Statistiker nicht immer einfach zu ermitteln war.
Klopp: "Es war ein perfekter Abend"
2:0 gegen Serbien in der UEFA Nations League - im dritten Spiel unter seiner Regie durfte Jürgen Klopp den ersten Erfolg mit der DFB-Auswahl feiern. Auf DFB.de ordnet der Bundestrainer den Heimsieg in München ein.