Männer-Nationalmannschaft

Kremers und Co.: Das ist der "Klub der Hunderter"

Mika Baur ist der 1000. Nationalspieler der deutschen A-Nationalmannschaft. Der 22-Jährige ist somit Teil eines illustren Kreises geworden - der allerdings in der Vergangenheit für Statistiker nicht immer einfach zu ermitteln war.