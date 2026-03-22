Nach 2:1 gegen Viktoria Berlin: SC Sand auf Platz eins

Der SC Sand nutzte am 20. Spieltag in der 2. Frauen-Bundesliga die Niederlage des VfB Stuttgart im Rekordspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 (2:4) aus und übernahm die Tabellenführung. Das Team von Trainer Alexander Fischinger hat nach dem 2:1 (2:0)-Heimsieg gegen den FC Viktoria Berlin nun zwei Punkte Vorsprung auf den Meisterschaftskonkurrenten.

Julia Matuschewski (10.) leitete für den Sportclub den dritten Sieg aus den zurückliegenden vier Partien ein. Pija Reininger (45.+1) baute mit ihrem zwölften Saisontor die Führung für die Gastgeberinnen aus. Berlins Kapitänin Nina Ehegötz (81.) brachte den FC Viktoria in der Schlussphase noch einmal heran. Der Ausgleich gelang aber nicht mehr. Die Berlinerinnen gingen somit erstmals seit vier Partien (acht Punkte) wieder leer aus.

Meppen kommt Rang zwei näher

Von der Stuttgarter Niederlage profitierte auch der SV Meppen. Die Emsländerinnen verkürzten ihren Rückstand auf den zweiten Aufstiegsplatz durch das 2:1 (2:0) vor eigenem Publikum gegen den 1. FFC Turbine Potsdam auf nur noch drei Punkte. Anouk Blaschka (10., Handelfmeter) und Lea Mauly (20.) stellten schon im ersten Durchgang die Weichen auf Sieg. Mehr als das Anschlusstor durch die eingewechselte Amani Mahmoud (78.) sprang für den sechsmaligen Deutschen Meister aus Potsdam nicht mehr heraus. Die Brandenburgerinnen rutschten auf einen Abstiegsplatz ab

Borussia Mönchengladbach befindet sich in der Tabelle dagegen weiterhin auf dem Weg nach oben. Das Team von Trainer Jonas Spengler ging beim 2:1 (2:0) im Niederrhein-Duell mit dem VfR Schwarz-Weiß Warbeyen schon zum dritten Mal nacheinander mit der vollen Punktausbeute vom Feld. Dank der Treffer von Imke Kessels (9.) und Lili Jones-Baidoe (19.) baute die Borussia ihren Vorsprung auf die Gefahrenzone auf drei Punkte aus. Die Gäste aus Warbeyen, für die Narjiss Ahamad (53.) verkürzte, bleiben am Tabellenende.

Ingolstadt siegt in Wolfsburg

Nach den Niederlagen gegen die Spitzenteams SC Sand (0:3) und VfB Stuttgart (2:3) fuhr der FC Ingolstadt 04 erstmals wieder einen Dreier ein. Die "Schanzerinnen" gewannen 3:0 (1:0) bei der zweiten Mannschaft des VfL Wolfsburg. Kapitänin Stefanie Reischmann (37.) brachte die Gäste auf Kurs. Im zweiten Durchgang bauten Anna-Lena Fritz (50., Foulelfmeter) und die eingewechselte Paula Vidovic (86.) die Führung bis zum Endstand aus. Die zweite Mannschaft des VfL Wolfsburg ging zum siebten Mal nacheinander im Kampf um den Klassenverbleib leer aus und belegt den vorletzten Tabellenplatz.

Die SG 99 Andernach hat ihr Drei-Punkte-Polster auf die zweite Mannschaft des FC Bayern München behauptet. Das Team von Trainerin Isabelle Hawel holte im direkten Duell beim Nachwuchs des Deutschen Meisters ein 1:1 (1:1). Nach dem Treffer der Gastgeberinnen durch Laila Portella (10.) sah es zunächst nach der vierten Andernacher Niederlage in Serie aus. Leonie Krump (25.) gelang aber noch der Ausgleich.