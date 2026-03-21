Vor mehr als 31.000 Fans: Mainz 05 siegt in Stuttgart

Der 1. FSV Mainz 05 hat Spitzenreiter VfB Stuttgart in einem erfolgreichen Spiel vor einer Rekordkulisse der 2. Frauen-Bundesliga einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das Team von Trainer Takashi Yamashita gewann zum Auftakt des 20. Spieltages vor 31.736 Fans in der Stuttgarter MHPArena 4:2 (1:0). Die bisherige Bestmarke von 20.132 Zuschauer*innen hatte Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Union Berlin am letzten Spieltag der zurückliegenden Spielzeit gegen den FSV Gütersloh (6:0) erzielt.

Durch den dritten Sieg in Serie verkürzte Mainz 05 den Rückstand zu den Schwäbinnen auf fünf Punkte und mischt damit weiter im Aufstiegsrennen mit. Der VfB ging erstmals seit neun Spieltagen (sechs Siege, drei Remis) wieder leer aus.

Vital Kats schnürt Dreierpack

Nach einer Anfangsphase, in der sich beide Teams lange Zeit neutralisiert hatten, erspielten sich die Gäste eine Druckphase, die der FSV auch zur Führung nutzen konnte. Nach einer Faustabwehr von VfB-Torhüterin Kiara Beck setzten die Mainzerinnen früh nach. Yurina Imai eroberte den Ball und legte schnell für Vital Kats (31.) ab, die mit ihrem platzierten Schuss zur 1:0-Halbzeitführung traf.

Die für den zweiten Durchgang ins Spiel gebrachte Daphina Redzepi (49.) erzielte nur wenige Minuten nach ihrer Einwechslung nach Vorarbeit von Reena Wichmann den zwischenzeitlichen Ausgleich für den VfB. Die Freude währte allerdings nicht lange. FSV-Kapitänin Johanna Berg (51.) gelang die erneute Mainzer Führung. Ein von der Mauer noch entscheidend abgefälschter Freistoß von Vital Kats (62.) sorgte für eine Zwei-Tore-Führung. In der Schlussphase konnte Kats (87.) nach einem Konter sogar noch ihren dritten Treffer der Partie erzielen. Für den 2:4-Endstand sorgte Stuttgarts Leonie Schetter (88.).

Wehrle: "Ein super Zeichen"

"Wir wollten ganz bewusst ein Highlight-Spiel in der 2. Frauen-Bundesliga erleben", erklärte Alexander Wehrle, Vorstandsvorsitzender des VfB Stuttgart, während der Live-Übertragung auf dem vereinseigenen Youtube-Kanal. "Damit kann sich die ganze Organisation auf den Ablauf einstellen. Unser Ziel ist es, in die Bundesliga aufzusteigen und die Strukturen immer mehr zu professionalisieren."

Wehrle weiter: "Es ist ein super Zeichen und großartig, dass sich mehr als 30.000 Zuschauerinnen und Zuschauer eingefunden haben. Das zeigt auch, dass der Frauenfußball hier angenommen wird."

Frankfurt siegt in Bochum

Die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt befindet sich weiter in einer guten Verfassung. Der 2:0 (1:0)-Auswärtserfolg beim VfL Bochum war für die Frankfurterinnen jahresübergreifend bereits der sechste Sieg aus den zurückliegenden sieben Begegnungen. Damit machten die Hessinnen einen weiteren Schritt in Richtung Klassenverbleib.

Mira Arouna (35.) leitete im Wattenscheider Lohrheidestadion den erneuten Erfolg des Teams von Eintracht-Trainerin Kim Fellhauer. U 17-Nationalspielerin Marie Kleemann (54.) sorgte für den Endstand. Die Bochumerinnen verpassten durch die erste Niederlage im Jahr 2026 nach zuvor 14 Punkten aus sechs Begegnungen die Chance, den Rückstand von elf Zählern auf Aufstiegsaspirant VfB Stuttgart zu verkürzen.