Luis Engelns: "Wir haben einfach ein super Teamgefüge"

Die deutschen U 19-Junioren sind torreich in die Europameisterschaft in Wales gestartet. Dem 4:3-Auftakt gegen Dänemark folgt am Mittwoch (ab 21 Uhr) das zweite Gruppenspiel gegen die walisischen Gastgeber. Mittelfeldspieler Luis Engelns spricht auf DFB.de über die Stimmung innerhalb der Mannschaft, die EM und seine Erfahrungen in der 3. Liga.

Luis Engelns über ...

... die Stimmung in der Mannschaft: Wir sind alle mit großer Vorfreude hier zum Turnier gefahren und freuen uns alle sehr, dass der Start gut gelungen ist, wir einen wichtigen Sieg einfahren konnten. Wir fühlen uns alle super wohl, haben ein gutes Teamgefüge. Es macht einfach Spaß mit den Jungs, unser Ziel zu verwirklichen.

... die Bedeutung der EM: Die U 19-EM ist etwas ganz besonderes für jeden, das merkt man auch ein bisschen bei der Anspannung vor den Spielen. Aber wir gehen das Alles mit viel Fröhlichkeit und Vorfreude an. Wir freuen uns alle sehr.

... den Auftaktsieg gegen Dänemark: Die erste Hälfte war aus meiner Sicht wirklich überragend, eine richtig gute Leistung haben wir da gezeigt, direkt früh schnell Tore gemacht und hätten die Führung auch noch weiter ausbauen können. Dann kriegen wir nach der ersten Hälfte leider ein unnötiges Gegentor, danach haben wir in der zweiten Hälfte etwas angefangen zu schwimmen. Aber insgesamt war es natürlich sehr wichtig, dass wir den Sieg holen konnten. Es muss uns daran erinnern, dass wir immer weiter machen müssen, auch nach einer 3:0- oder 4:0-Führung nicht nachlassen und weiter hundert Prozent geben müssen.

... das Spiel gegen den Ball: Unser Ziel ist es immer, den Gegner nach außen zu lenken, mit voller Intensität im Eins-gegen-Eins vorne die Bälle zu erobern, möglichst viel Druck auf den Gegner auszuüben und so Fehler zu erzwingen. Das ist uns in der ersten Hälfte gegen Dänemark auch sehr gut gelungen.

... hohe Spielintensität: Auch im eigenen Ballbesitz muss man mal Ruhephasen mit einbringen, um sich wieder erholen zu können - ich glaube, das gelingt uns ganz gut.

... die Offensive der Mannschaft: Natürlich eine sehr, sehr hohe Qualität - von allen Spielern in unserer Offensive. Alle sind trickreich, schnell und wollen alle ins Eins-gegen-Eins gehen. Es macht einfach Spaß mit ihnen zu spielen, weil man so von ihnen auch eine gewisse Kreativität mitbekommt.

... Auftakt-Doppelpacker Otto Stange: Otto ist ein super Typ und sehr, sehr wichtig für die Mannschaft. Er ist immer freundlich, immer nett und hat immer ein Lachen im Gesicht. Wir freuen uns alle sehr, dass er dabei ist - ein super wichtiger Spieler für uns. Er hat eine sehr hohe individuelle Qualität, ist sehr schnell und hat einen starken Abschluss und auch im Eins-gegen-Eins ist er super - viele gute Stürmerqualitäten, die wir benötigen, um weit zu kommen.

... den zweiten Gruppengegner Wales: Unser Ziel ist es, das nächste Spiel zu gewinnen. Es wird keine leichte Aufgabe, wir spielen in einem etwas größeren Stadion mit mehr Fans als im ersten Spiel - mehr Heimfans für Wales. Wir hoffen natürlich, dass wir das Spiel gewinnen und sind der festen Überzeugung, dass wir, wenn wir unsere Qualität auf den Platz bringen, den Sieg einfahren und in die nächste Runde einziehen können.

... den 2007er Jahrgang: Von Anfang an habe ich mich hier sehr wohl gefühlt, alle haben mich super aufgenommen. Ich glaube, wir haben einfach ein super Teamgefüge, alles verstehen sich gut, es gibt keine Gruppenbildungen - das ist das Wichtigste aus meiner Sicht. Echt super, dass wir uns alle so gut verstehen, das macht auch den Erfolg aus.

... den momentanen Tagesablauf: Wir haben natürlich viel Training. Vormittags sind wir im Videoraum oder haben Krafttraining. Aber gestern am freien Tag waren wir zum Beispiel auf der Driving Range und haben ein bisschen gegolft.

... seine Erfahrungen in der 3. Liga: Für mich war unfassbar wichtig, dass ich viel Spielzeit im Herrenbereich bekomme und in der 3. Liga war das bei Hoffenheim II gegeben. Die 3. Liga ist sehr zweikampfbetont und physisch stark, das hat mir auch nochmal weiter geholfen im Bereich Zweikampfstärke und Robustheit. Da wollte ich nochmal zulegen, daher war die 3. Liga für mich in der Rückrunde ein super Sprungbrett, um mich weiterzuentwickeln.