Live auf YouTube: U 19 trifft auf Griechenland

Für die deutsche U 19-Nationalmannschaft steht heute (ab 18 Uhr, live bei YouTube) die zweite Partie im in der zweiten EM-Qualifikationsrunde an. Die Mannschaft von DFB-Trainer Christian Wörns trifft im maxworx Sportpark im hessischen Dreieich auf Griechenland. In der ersten Partie musste sich die DFB-Auswahl mit einem Unentschieden gegen Schweden begnügen, nachdem man mit der letzten Aktion des Spiels den Ausgleichstreffer kassierte.

"Die Griechen sind traditionell spielstark. Das sind technisch gute Spieler, die du dir zurechtlegen muss" ,sagt Wörns. "Du musst sie in Zweikämpfe verwickeln. Körperlich haben sie in dem Jahrgang einige starke Spieler. Da müssen wir in den Duellen dagegenhalten."

Die zweite und entscheidende Qualifikationsrunde um ein EM-Ticket findet als Miniturnier mit vier Teams statt. Am Dienstag (ab 18 Uhr, live auf YouTube) steht das Abschlussduell gegen Österreich an. Nur der Gruppensieger sichert sich das Ticket für die EM-Endrunde, die vom 28. Juni bis 11. Juli 2026 in Wales stattfindet.