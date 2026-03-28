U 19-Junioren
Live auf YouTube: U 19 trifft auf Griechenland
Für die deutsche U 19-Nationalmannschaft steht heute (ab 18 Uhr, live bei YouTube) die zweite Partie im in der zweiten EM-Qualifikationsrunde an. Die Mannschaft von DFB-Trainer Christian Wörns trifft im maxworx Sportpark im hessischen Dreieich auf Griechenland. In der ersten Partie musste sich die DFB-Auswahl mit einem Unentschieden gegen Schweden begnügen, nachdem man mit der letzten Aktion des Spiels den Ausgleichstreffer kassierte.
"Die Griechen sind traditionell spielstark. Das sind technisch gute Spieler, die du dir zurechtlegen muss" ,sagt Wörns. "Du musst sie in Zweikämpfe verwickeln. Körperlich haben sie in dem Jahrgang einige starke Spieler. Da müssen wir in den Duellen dagegenhalten."
Die zweite und entscheidende Qualifikationsrunde um ein EM-Ticket findet als Miniturnier mit vier Teams statt. Am Dienstag (ab 18 Uhr, live auf YouTube) steht das Abschlussduell gegen Österreich an. Nur der Gruppensieger sichert sich das Ticket für die EM-Endrunde, die vom 28. Juni bis 11. Juli 2026 in Wales stattfindet.
Kategorien: U 19-Junioren
Autor: dfb
EM-Qualifikation: Remis gegen Schweden
Die deutsche U 19-Nationalmannschaft ist mit einem Remis in die zweite EM-Qualifikationsrunde gestartet. Gegen Schweden spielte die Mannschaft von DFB-Trainer Christian Wörns im maxworx Sportpark im hessischen Dreieich vor 895 Zuschauenden 2:2 (1:0).
EM-Quali in Dreieich: Auftakt gegen Schweden live bei YouTube
Für die deutsche U 19 geht es in der zweiten Qualifikationsrunde um ein EM-Ticket. Heute (ab 18 Uhr, live bei YouTube) trifft die DFB-Auswahl auf Schweden, danach folgen ebenfalls in Dreieich die Duelle mit Griechenland und Österreich.
U 19-EM-Qualifikation: Jetzt Tickets für die Heimspiele in Dreieich sichern
Vom 25. bis 31. März trägt die deutsche U 19 ihre EM-Qualifikationsrunde in Dreieich aus. Drei Abendspiele – und die Chance, sich vor heimischem Publikum für die Europameisterschaft in Wales zu qualifizieren. Der Vorverkauf für ist gestartet.