EM-Qualifikation: Remis gegen Schweden

Die deutsche U 19-Nationalmannschaft ist mit einem Remis in die zweite EM-Qualifikationsrunde gestartet. Gegen Schweden spielte die Mannschaft von DFB-Trainer Christian Wörns im maxworx Sportpark im hessischen Dreieich vor 895 Zuschauenden 2:2 (1:0). Der Ausgleichstreffer der schwedischen Mannschaft fiel erst mit der letzten Aktion des Spiels.

"Es war ein Auf und Ab. Mal waren wir besser, mal die Schweden. Es war wirklich ein Duell auf Augenhöhe. Es ist bitter, wenn man mit der letzten Aktion den Ausgleich hinnehmen muss. Davor hatten wir wirklich mehrfach die Konteraktion, wo wir das 3:1 machen müssen. Das haben wir nicht gut ausgespielt", sagt Christian Wörns nach dem Spiel. "Im Zweikampfverhalten waren wir nicht clever genug. Die Schweden waren sehr ballsicher. Offensiv wurde es immer dann gefährlich, wenn wir die erste Reihe überspielt haben. Das haben wir dann wirklich gut gemacht und viel Manpower ins letzte Drittel von Schweden bekommen. In den letzten zehn Minuten müssen wir das Spiel aber vorher für uns beenden."

Das Spiel fand in der Anfangsphase hauptsächlich im Mittelfeld statt und war geprägt von vielen Zweikämpfen. Die ersten Chancen verzeichnete die deutsche Mannschaft. Nach einer Kombination von der Abwehr bis zum gegnerischen Strafraum verfehlte ein Abschluss von Otto Stange knapp das Tor (10.). Bei der folgenden Ecke köpfte Montrell Culbreath den Ball nach einem Fehler des schwedischen Torwarts nur knapp über die Latte (11.). Nach diesen Aktionen übernahm die U 19 die Spielkontrolle, ohne sich allerdings zwingend vor das schwedische Tor zu spielen. Eine Einzelaktion sorgte für den Führungstreffer. Nach mehreren Zweikämpfen im Mittelfeld löste sich Adin Licina von seinem Gegenspieler und bediente Stange, der mit mehreren Körpertäuschungen seinen Gegenspieler verlud und mit einem Abschluss unter die Latte das 1:0 erzielte (36.). Nach einer Ecke parierte der schwedische Torhüter Elton Fischerström einen Kopfball von Luis Engelns aus kurzer Distanz (43.). Der auffällige Licina verfehlte kurz darauf mit einem Distanzschuss nur knapp das schwedische Tor (44.) Mit der deutschen Führung ging es für die beiden Teams in die Kabine.

Ausgleichstreffer als Weckruf

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste aus Schweden besser in die Partie. Nachdem Ake Andersson (48.) und Lahdo Adrian (52.) verpassten, zielte Adrian rund 20 Minuten vor Schluss besser. Nach einer Kombination über die linke Seite und eine flache Hereingabe traf der Mittelfeldspieler zum Ausgleich (69.). Der Ausgleichstreffer wirkte als Weckruf für die Mannschaft von Christian Wörns, die sich in der zweiten Halbzeit bis dahin zurückgezogen hatte. Das DFB-Team kombinierte sich wieder öfter bis vor das schwedische Tor und gingen nahezu wieder in Führung, Stanges Abschluss nach einer Flanke von Pinto Pedrosa verfehlte aber nur um Zentimeter das Tor (71.). Für die vermeintliche Entscheidung sorgte dann in der Schlussphase Culbreath. Nach einem Dribbling von Stange legte dieser auf Culbreath ab, der sich vor dem Tor eiskalt zeigte und das 2:1 erzielte (80.). Bis zum Schluss hielt die U 19 das schwedische Team vom eigenen Tor fern. Mit der letzten Aktion des Spiels gelang den Gästen aber doch noch der Ausgleich. Yannick Geiger traf per Freistoß aus rund 20 Metern (90.+4). Der Schiedsrichter Sam Barrott beendete danach die Partie.

Die zweite und entscheidende Qualifikationsrunde um ein EM-Ticket findet als Miniturnier mit vier Teams statt. Am Samstag (ab 18 Uhr, live auf YouTube) trifft die U 19 auf Griechenland, bevor am Dienstag (ab 18 Uhr, live auf YouTube) das Abschlussduell gegen Österreich ansteht. Nur der Gruppensieger sichert sich das Ticket für die EM-Endrunde, die vom 28. Juni bis 11. Juli 2026 in Wales stattfindet.