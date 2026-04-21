Die Medaille vom DFB-Pokalsieg 2025 hat Jamie Leweling zu Hause so platziert, dass er jeden Tag an diesen besonderen Moment erinnert wird. Jetzt hat der 25-Jährige mit dem VfB Stuttgart im Halbfinale gegen den SC Freiburg am Donnerstag (ab 20.45 Uhr, live in der ARD und bei Sky) die Chance auf den erneuten Einzug ins Endspiel. Im DFB.de-Interview mit Mitarbeiter Tobias Gonscherowski spricht der deutsche Nationalspieler über die positive Entwicklung des VfB, den kommenden Gegner und die Bedeutung des DFB-Pokals.

DFB.de: Jamie Leweling, der VfB Stuttgart steht wie schon im Vorjahr im DFB-Pokalhalbfinale und ist in den letzten Jahren konstant immer weit gekommen. Worauf freuen Sie sich bei Pokalspielen am meisten? Was ist für Sie typisch Pokal?

Jamie Leweling: Im DFB-Pokal ist jedes Spiel ein K.o.-Spiel. Oft sind es Flutlichtspiele, die für eine besondere Atmosphäre und Stimmung sorgen. Dazu kommt die Möglichkeit, mit wenigen Spielen einen Titel zu gewinnen – genau das macht den Wettbewerb so reizvoll.

DFB.de: Ist bei Ihnen durch den Pokalgewinn im vergangenen Jahr die Lust auf den Wettbewerb noch einmal größer geworden?

Leweling: Der DFB-Pokal hat eine besondere Faszination. Entsprechend groß ist die Lust auf diesen Wettbewerb. Dass wir im vergangenen Jahr erleben durften, wie emotional und schön dieser Weg bis ins Finale und zum Pokalsieg sein kann, ist natürlich eine zusätzliche Motivation, auch in dieser Saison so lange wie möglich im DFB-Pokal dabei zu bleiben.

DFB.de: In diesem Jahr hat es das Los mit dem VfB auch durchaus gut gemeint. Die Mannschaft traf bisher auf drei Zweitligisten aus der unteren Tabellenhälfte und gastierte in Mainz, als die 05er Vorletzter waren. Der VfB hat alle Aufgaben seriös und beim Elfmeterschießen in Braunschweig auch mit etwas Glück gut gelöst. Spricht das für die Reife der Mannschaft und die Attraktivität des Pokals?

Leweling: Es waren Pokalspiele gegen Mannschaften, die uns alles abverlangt haben – unabhängig von Tabellenplatz oder Liga. Wir haben diese Aufgaben auswärts sehr seriös und konzentriert gelöst. Das zeigt auch, welchen Entwicklungsschritt wir als Mannschaft gemacht haben.

DFB.de: Jetzt fehlt nur noch ein Schritt bis zum erneuten Finale in Berlin. Der SC Freiburg ist der Gegner. Es wird das erste Pokal-Heimspiel in dieser Saison. Worauf stellen Sie sich ein? Defensive Gäste oder einen offenen Schlagabtausch?

Leweling: Wir wissen nicht nur aus den beiden Ligaspielen in dieser Saison, wie schwer es ist, gegen den SC Freiburg zu spielen. Freiburg wird mit allen Mitteln versuchen, ins Finale einzuziehen. Entsprechend stellen wir uns auf ein enges Pokal-Heimspiel ein – das wir für uns entscheiden wollen.

DFB.de: Wie stark schätzen Sie den Sport-Club ein? Wo sind die Gäste besonders gefährlich?

Leweling: Freiburg steht im Halbfinale der Europa League. Sie sind gut organisiert, laufstark und vor allem bei Standardsituationen immer gefährlich.

DFB.de: Welche Erkenntnisse können Sie aus dem Last-Minute-Sieg im Bundesligaspiel vor ein paar Wochen für das Pokalspiel mitnehmen?

Leweling: Wir haben viele gefährliche Situationen kreiert und bis zum Schluss an unsere Chance geglaubt. Auch wenn es uns nicht gelungen ist, früher in Führung zu gehen, sind wir geduldig geblieben. Am Ende haben wir mit einem Traumtor von Medo den Lucky Punch gesetzt. Gleichzeitig haben wir defensiv kompakt verteidigt und wenig zugelassen.

DFB.de: Matthias Ginter vom SC Freiburg schiebt dem VfB eine leichte Favoritenrolle zu? Gehen Sie da mit, ist der VfB Favorit?

Leweling: Auf dem Papier mag das vielleicht so aussehen, wenn man den aktuellen Tabellenplatz in der Bundesliga betrachtet. In dieser Saison ist es aber sehr ausgeglichen: Freiburg hat das Hinspiel gewonnen, wir haben zu Hause das Rückspiel für uns entschieden.

DFB.de: Inwiefern wäre ein erneuter Finaleinzug die Bestätigung dafür, dass sich der VfB dauerhaft im Konzert der Großen etablieren kann?

Leweling: Die positive Entwicklung zeigt sich in vielen Punkten und ist unabhängig von einem erneuten Finaleinzug zu bewerten. In den vergangenen Jahren haben wir uns Schritt für Schritt weiterentwickelt: Wir sind Vizemeister geworden, haben uns für die Champions League qualifiziert, den Pokal gewonnen und haben gute Chancen, auch in der kommenden Saison wieder international zu spielen. Dabei darf man nicht vergessen, dass der VfB Stuttgart vor drei Jahren noch in der Relegation gespielt hat.

DFB.de: Was würde Ihnen ein Finaleinzug persönlich bedeuten?

Leweling: Das DFB-Pokalfinale in Berlin ist das Highlight am Ende einer Saison – deshalb wäre es natürlich etwas ganz Besonderes, wenn wir dieses Jahr wieder dabei sein dürften.

DFB.de: Wo heben Sie die Medaille für den Pokalgewinn auf?

Leweling: Die Medaille vom DFB-Pokalsieg 2025 liegt bei mir zu Hause an einem schönen Ort, sodass ich sie im Blick habe und mich jeden Tag an diesen besonderen Moment erinnert.

DFB.de: Wie gut stehen die Chancen, dass Sie mit Champions-League-Qualifikation, Pokalfinale und WM den Sommer Ihres Lebens verbringen werden?

Leweling: Wir sind auf einem guten Weg, aber es liegen noch wichtige Aufgaben vor uns. Deshalb beschäftigen wir uns mit diesen Themen im Moment eher wenig. In den vergangenen Jahren sind wir gut damit gefahren, uns immer auf die nächste Aufgabe zu fokussieren. Genau das werden wir auch in den kommenden Wochen tun. Der volle Fokus liegt auf dem DFB-Pokalhalbfinale gegen den SC Freiburg.