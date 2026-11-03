DER DFB
Klopp-Interview und mehr: Das läuft diese Woche auf DFB-TV
DFB.TV hat diese Woche mit diversen Liveübertragungen wieder einige Highlights im Programm. Allen voran gibt Bundestrainer Jürgen Klopp seinen Kader für die anstehenden beiden Nations-League-Spiele bekannt - und spricht im exklusiven DFB-Interview am Donnerstag (ab 11.30 Uhr) bei DFB.TV darüber. Am Freitag, 13. November (ab 20.45 Uhr, live auf RTL), trifft die deutsche Nationalmannschaft in Belgrad auf Serbien, am Montag, 16. November (ab 20.45 Uhr, live in der ARD), in Berlin auf die Niederlande.
An diesem Mittwoch (ab 16.25 Uhr) überträgt DFB.TV die Auslosung des Achtelfinales im DFB-Pokal der Juniorinnen live. Am Wochenende geht es mit einer bunten Auswahl an Livefußball weiter: DFB.TV zeigt am Freitag (ab 20.25 Uhr) das WM-Qualifikationsspiel der deutschen Futsaler in Kroatien, am Samstag (ab 13.50 Uhr) das Duell zwischen FSV Frankfurt und SGV Heilbronn-Freiberg in der Regionalliga Südwest sowie am Sonntag (ab 13.30 Uhr) das Berliner Stadtduell in der 2. Frauen-Bundesliga zwischen Viktoria und Hertha BSC.
Liveübertragungen auf DFB.TV
- Mittwoch, 4. November (ab 16.25 Uhr): DFB-Pokal der Juniorinnen, Auslosung Achtelfinale
- Donnerstag, 5. November (ab 11.30 Uhr): Interview mit Bundestrainer Jürgen Klopp zur Kaderbekanntgabe der Nationalmannschaft
- Freitag, 6. November (ab 20.25 Uhr): Futsal-WM-Qualifikation, Kroatien gegen Deutschland
- Samstag, 7. November (ab 13.50 Uhr): Regionalliga Südwest, FSV Frankfurt gegen SGV Heilbronn-Freiberg
- Sonntag, 8. November (ab 13.30 Uhr): 2. Frauen-Bundesliga, Viktoria Berlin gegen Hertha BSC
Kategorien: DER DFB, 2. Frauen-Bundesliga, DFB-Pokal der Juniorinnen, Männer-Nationalmannschaft, Futsal
Autor: dfb
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