Der FC Viktoria Berlin hat sich zum Abschluss der Hinrunde der 2. Frauen-Bundesliga den Gewinn der inoffiziellen Herbstmeisterschaft gesichert. Am 13. Spieltag setzte sich das Team von Trainer Miren Catovic gegen den benachbarten 1. FFC Turbine Potsdam 3:1 (1:1) durch und verteidigte damit die Tabellenführung.

Den ersten Treffer der Berlinerinnen durch Christin Meyer (6.) konnte Ex-Nationalspielerin Bianca Schmidt (27.) noch für den sechsmaligen Deutschen Meister ausgleichen. Im zweiten Durchgang machten jedoch die eingewechselte Chantal Schouwstra (76.) und erneut Christin Meyer (85.) den bereits elften Saisonsieg der Viktoria perfekt.

Das Auswärtsspiel des Tabellenzweiten SGS Essen bei der zweiten Mannschaft des 1. FC Köln, das am Sonntagabend über die Bühne gehen sollte, wurde kurzfristig abgesagt. Der Platz am Geißbockheim war witterungsbedingt nicht bespielbar. Die Essenerinnen liegen nun vorerst vier Punkte hinter der Spitze.

Meppen gleicht spät aus

Der VfL Bochum musste sich im Rennen um die Aufstiegsplätze mit einem Unentschieden begnügen. Beim SV Meppen sprang für den Tabellendritten ein 1:1 (0:0) heraus. Die Emsländerinnen stellen mit fünf Remis den Höchstwert. Der VfL Bochum folgt mit vier Unentschieden direkt dahinter. Obwohl sich Bochums Angreiferin Dörthe Hoppius wegen groben Foulspiels die Rote Karte eingehandelt hatte (33.), sah es nach dem Tor von Adrienne Jordan (56.) lange Zeit nach einem Dreier des VfL aus. Erst nachdem auch Gäste-Torhüterin Anne Moll wegen einer Notbremse außerhalb des Strafraums "Rot" gesehen hatte (75.), gelang der eingewechselten Marleen Kropp (90.+6) in der Nachspielzeit gegen nur noch neun VfL-Spielerinnen der späte Ausgleich für den SV Meppen.

Über wichtige Punkte im Kampf um den Klassenverbleib konnte sich der FC Carl Zeiss Jena freuen. Durch das 2:0 (0:0) beim Aufstiegsanwärter Hertha BSC beträgt der Vorsprung der Thüringerinnen auf die Gefahrenzone nach Abschluss der ersten Serie sechs Zähler. Napsugar Sinka (54.) leitete den ersten Erfolg seit sechs Begegnungen ein. Kurz vor Schluss traf Paula Ritzner (83.) zum Endstand. Hertha BSC kassierte durch die dritte Niederlage in Serie einen weiteren Dämpfer im Rennen um die Spitzenplätze.

TSG beendet FCI-Serie

Die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim rückte bis auf zwei Zähler an die sichere Zone heran. Das Nachwuchsteam des Bundesligisten behielt in einer torreichen Partie 4:3 (3:2) gegen den zuletzt formstarken FC Ingolstadt 04 die Oberhand. Luise Krczal (11.) und Denise Lueger (21.) schossen die Gastgeberinnen vermeintlich komfortabel in Führung. Auch nach dem Anschlusstreffer durch Jenny Beyer (24.) stellte Luise Krczal (34.) mit ihrem zweiten Treffer den alten Abstand wieder her. Im zweiten Durchgang meldeten sich die Schanzerinnen durch das zweite Tor von Jenny Beyer (45.+1) und einen Treffer von Melissa Kuya Strobel (87.) zum zwischenzeitlichen 3:3 zurück. Mit etwas Zählbarem klappte es für den FCI nach zuvor drei Siegen aber nicht, weil sich Kapitänin Leni Wileschek (90.+2) noch für die Hoffenheimerinnen in die Torschützinnenliste eintragen konnte.

Die SG 99 Andernach zog nach Punkten mit Borussia Mönchengladbach gleich. Das Team von Trainerin Isabelle Hawel entschied das direkte Aufeinandertreffen 1:0 (1:0) für sich. Carolin Schraa (8.) machte bereits in der Anfangsphase mit ihrem siebten Saisontreffer den Unterschied. Borussia Mönchengladbach ging erstmals seit vier Partien nicht mit der vollen Ausbeute vom Feld.

Der SC Sand zog in der Tabelle an einem Konkurrenten um den Klassenverbleib vorbei. Der ehemalige Frauen-Bundesligist behauptete sich 1:0 (0:0) gegen die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt und beendete damit seine Serie von drei Niederlagen. Steffi Schmid (62.) war für den Treffer zum ersten Sieg seit vier Begegnungen verantwortlich. Die Frankfurterinnen rangieren nur noch zwei Zähler vor der Abstiegszone.