Die Fußballerinnen des FC Ingolstadt 04 surfen in der 2. Frauen-Bundesliga nach zuletzt drei Siegen in Folge auf einer kleinen Erfolgswelle. Das Team um Kapitänin Stefanie Reischmann tritt am Sonntag, 14 Uhr, bei der TSG Hoffenheim II an. Im DFB.de-Interview spricht die studierte Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin mit Mitarbeiter Peter Haidinger über die Saisonziele und ihre Rolle im Team.

DFB.de: Mit drei Siegen in Serie hat sich der FC Ingolstadt 04 auf den fünften Tabellenplatz verbessert. Warum läuft es aktuell so gut, Frau Reischmann?

Stefanie Reischmann: Wir konzentrieren uns auf die einfachen Dinge und setzten sie aktuell gut um. Mittlerweile haben wir auch Konstanz in unseren Abläufen gefunden, was uns früher immer ein wenig schwergefallen war.

DFB.de: Was zeichnet das Team in dieser Saison besonders aus?

Reischmann: Wir haben in dieser Spielzeit noch mehr Vertrauen in unseren Fähigkeiten und gehen dadurch mit einem größeren Selbstbewusstsein in die Partien. Wir glauben an uns, sind in der Lage, auch Spiele zu drehen.

DFB.de: In welchen Bereichen wurden vor allem Fortschritte gemacht?

Reischmann: Im mannschaftstaktischen Bereich haben wir uns verbessert. Wir sind eingespielt, kennen die Abläufe untereinander. Außerdem haben wir viele junge Spielerinnen, die sich super integriert und weiterentwickelt haben. Sie liefern ab, tun uns als Mannschaft gut. Die Mischung aus erfahrenen und jungen Spielerinnen passt sehr gut.

DFB.de: Schon in den zurückliegenden Spielzeiten hat sich der FCI jeweils kontinuierlich in der Tabelle verbessert. Ist es von daher eine fast logische Weiterentwicklung?

Reischmann: Logisch würde ich nicht sagen. Aber ich bin immer wieder positiv überrascht, wie viel wir im Vergleich zu anderen Vereinen aus unseren Möglichkeiten machen. Wir haben nicht die besten finanziellen Bedingungen, machen aber das Beste daraus und schaffen es dennoch, so gut zu performen. Wir hatten bereits in der Vorsaison überraschend gut abgeschnitten und das Gleiche gilt für diese Spielzeit. Es macht mir großen Spaß, mit jungen und hungrigen Spielerinnen zusammenzuarbeiten. Wenn das Ganze dann auch noch Früchte trägt, ist das umso besser.

DFB.de: Zuletzt sprang Platz sieben heraus. Was ist diesmal drin?

Reischmann: Vor dieser Spielzeit wollten wir uns möglichst in der Hinrunde in Richtung Platz fünf bewegen. Da sind wir aktuell auf einem sehr guten Weg.

DFB.de: Der Abstand zu einem Aufstiegsplatz beträgt acht Punkte. Schauen Sie in der Tabelle nach oben?

Reischmann: Natürlich versuchen wir, immer nach oben zu schauen. Aber mit unserer aktuellen Platzierung sind wir schon recht zufrieden. Über einen Aufstiegsplatz denken wir nicht nach, wollen aber möglichst weiter oben mitspielen. Es macht schließlich mehr Spaß, oben anzugreifen, als nach unten zu blicken.

DFB.de: Bis zum Jahresende trifft der FC Ingolstadt 04 mit der TSG Hoffenheim II, dem 1. FFC Turbine Potsdam und Eintracht Frankfurt II noch auf drei Gegner aus der unteren Tabellenregion. Was nehmen Sie sich vor?

Reischmann: Das sind allesamt vermeintlich einfache Gegner, was die Sache besonders schwierig macht. In der Vergangenheit haben wir uns gerade in solchen Spielen immer sehr schwergetan und Punkte liegengelassen, wenn wir in der Favoritenrolle waren. Wir müssen hochkonzentriert und mit voller Intensität die Aufgaben annehmen. Wenn wir das beherzigen, bin ich guter Dinge, dass wir die Partien gut über die Bühne bringen.

DFB.de: Worauf wird es zunächst in Hoffenheim ankommen, um die Serie fortzusetzen?

Reischmann: Wir treffen auf eine U 20-Mannschaft, die technisch sehr stark ist. Wir müssen in den Zweikämpfen voll da sein und dürfen der TSG nicht die Möglichkeit zur Entfaltung geben. Wenn wir die Aufgabe mit hoher Intensität angehen, werden wir den Gegner vor Probleme stellen.

DFB.de: Sie absolvieren aktuell bereits ihre siebte Saison im FCI-Trikot. Wie würden Sie Ihre Beziehung zum Verein beschreiben?

Reischmann: Ich mag die familiäre Atmosphäre im Klub, habe viele Menschen kennengelernt, mit denen ich mich sehr gut verstehe. Für mich ist der FCI ein besonderer Verein, der Zusammenhalt und die Menschlichkeit sind einzigartig.

DFB.de: Was bedeutet es Ihnen, das Team als Kapitänin auf das Feld zu führen?

Reischmann: Es ist natürlich eine gewisse Ehre, aber diese Binde verändert nichts an meiner Wahrnehmung und Einstellung. Wir haben in der Mannschaft einige Führungsspielerinnen, die vorangehen und den jungen Spielerinnen zur Seite stehen.

DFB.de: Entspricht es Ihrem Naturell, Verantwortung zu übernehmen?

Reischmann: Ich bin keine laute Spielerin, die viel sagen muss. Das mache ich auch nicht so gerne. Ich gehe mit meiner Einstellung und meinem Handeln voran.

DFB.de: Im Hauptberuf sind Sie als studierte Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin tätig. Wie bekommen Sie das mit dem Fußball unter einen Hut?

Reischmann: Das ist in der Tat sehr anspruchsvoll. Voraussetzungen sind ein gutes Zeitmanagement und Verständnis von beiden Seiten. Sowohl die Mannschaft muss verstehen, wenn ich es einmal zeitlich nicht schaffe, rechtzeitig zum Training zu kommen. Auch mein Arbeitgeber muss mitspielen und mich pünktlich gehen lassen, damit ich es schaffe. Von beiden Seiten erfahre ich viel Verständnis und ich freue mich, dass ich Sport und Arbeit so gut verbinden kann.

DFB.de: Sie haben schon mehr als 200 Partien in der 2. Frauen-Bundesliga bestritten. Ein Einsatz in der Bundesliga fehlt Ihnen bislang. Ist das noch ein persönliches Ziel?

Reischmann: Es war immer ein Traum, irgendwann in der Bundesliga aufzulaufen. Für mich passt es aber mit der 2. Frauen-Bundesliga sehr gut, da ich meinen beruflichen Werdegang dort mit meinen sportlichen Interessen verbinden kann. Wenn es passieren würde, sage ich nicht Nein. Aber es ist kein Ziel, auf das ich hinarbeite.