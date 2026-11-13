Zwei Spieltage vor dem Ende der Hinrunde belegt die SGS Essen in der 2. Frauen-Bundesliga einen Aufstiegsplatz. Am Sonntag (ab 14 Uhr) kommt es im Stadion an der Hafenstraße zum Topspiel gegen den direkten Konkurrenten Hertha BSC. Im DFB.de-Interview spricht die 28 Jahre alte SGS-Führungsspielerin Jana Feldkamp mit Mitarbeiter Ralf Debat über den Neuanfang nach dem Abstieg und ihre besondere Verbindung zum Klub.

DFB.de: Die SGS Essen hat im Heimspiel gegen Hertha BSC die Chance, den Vorsprung auf die Nichtaufstiegsplätze weiter auszubauen. Wäre das schon ein großer Schritt in Richtung Rückkehr in die Google Pixel Frauen-Bundesliga, Frau Feldkamp?

Jana Feldkamp: Es wäre auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, mehr aber auch nicht. Dafür ist die Saison noch viel zu lang.

DFB.de: Welche Bedeutung hat das Topspiel aus Ihrer Sicht?

Feldkamp: Gerade die Duelle mit den direkten Konkurrenten sind so genannte Sechs-Punkte-Spiele, die sicherlich wegweisend sind. Wir hatten kürzlich schon beim Heimspiel gegen den VfL Bochum eine ähnliche Situation und konnten dem Druck standhalten. Daher bin ich zuversichtlich, dass uns das auch diesmal gelingen wird.

DFB.de: Hertha BSC absolviert als Aufsteiger seine erste Saison in der 2. Frauen-Bundesliga. Sind Sie überrascht, dass die Berlinerinnen sofort ganz oben mitmischen?

Feldkamp: Ich bin in der Tat positiv überrascht, dass die Berlinerinnen mit einer jungen Mannschaft gleich eine so gute Rolle spielen. Das war nicht unbedingt zu erwarten und freut mich für das Team.

DFB.de: Worauf wird es ankommen, um Hertha BSC auf Distanz zu halten?

Feldkamp: Der Gegner spielt viel in die Tiefe, da müssen wir in der Defensive sehr stabil stehen. Dazu wollen wir mit unserem geradlinigen Umschaltspiel Torchancen kreieren. Aktuell befindet sich die Mannschaft noch in einem Lernprozess. Wir arbeiten daran, uns noch mehr Kontrolle und Ballbesitz zu erarbeiten. Diese Weiterentwicklung wollen wir so bald wie möglich auf den Platz bringen.

DFB.de: Nach der vergangenen Saison musste die SGS Essen nach 20 Jahren die Frauen-Bundesliga verlassen. Wie schmerzhaft war dieser Einschnitt?

Feldkamp: Es tat sehr weh, erst recht nach dieser langen Zeit. Ich muss aber auch sagen, dass der Verein das Beste aus der Situation gemacht und wichtige Weichen für die Zukunft gestellt hat. Vielleicht können wir im Nachhinein sagen, dass der Abstieg auch eine große Chance für einen Neuaufbau war.

DFB.de: Sie haben sich mit Ihrer Vertragsverlängerung trotz der schwierigen Situation zum Verein bekannt. Warum?

Feldkamp: Ich komme aus der Region, fühle mich im Verein super wohl und weiß auch die familiäre Atmosphäre sehr zu schätzen.

DFB.de: Hat auch eine Rolle gespielt, dass Sie mithelfen wollten, den sportlichen Schaden in der ersten Saison nach Ihrer Rückkehr aus Hoffenheim wieder zu reparieren?

Feldkamp: Ja, das würde ich so unterschreiben.

DFB.de: Die meisten Stammspielerinnen haben den Verein nach dem Abstieg verlassen. Wie ist es gelungen, einen Kader zusammenzustellen, der in der 2. Frauen-Bundesliga sofort wieder um die Spitzenplätze mitspielen kann?

Feldkamp: Die sportlich Verantwortlichen um Daniel Kraus haben bei der Kaderplanung einen guten Mix aus erfahrenen Spielerinnen wie etwa Anja Heuschkel und vielen jungen Talenten, die nicht jeder gleich auf dem Schirm hatte, zusammengestellt. Es passt sehr gut.

DFB.de: An Trainerin Heleen Jaques hielt der Verein fest. Wie würden Sie die Zusammenarbeit beschreiben?

Feldkamp: Durchweg positiv. Zwischen dem gesamten Trainerteam und der Mannschaft gibt es einen intensiven Austausch. Gerade zu den Führungsspielerinnen haben Heleen Jaques und ihre Kolleg*innen einen sehr guten Draht. Im Grunde befinden wir uns immer noch in der Findungsphase, sind aber auf einem positiven Weg.

DFB.de: War der Wiederaufstieg von Beginn an das klare Ziel?

Feldkamp: Ehrlich gesagt, sind wir die Sache bescheidener angegangen. Grundsätzlich hat natürlich jede Spielerin den Anspruch, das Bestmögliche herauszuholen. Der Neuanfang in der 2. Frauen-Bundesliga mit einem komplett umformierten Team war aber auch so etwas wie eine Wundertüte. Überraschend schnell hat es sich dann äußerst positiv entwickelt.

DFB.de: Was zeichnet das neuformierte Team aus Ihrer Sicht vor allem aus?

Feldkamp: Wir haben einen guten Teamspirit und eine herausragende Mentalität. Wir sind nie zufrieden, sondern wollen uns immer weiter verbessern. Sportlich können wir einen starken Zug zum gegnerischen Tor entwickeln. Dass wir die meisten Treffer in der Liga erzielt haben, kommt nicht von ungefähr. Manchmal können wir noch geduldiger spielen.

DFB.de: Sie haben den Großteil Ihrer Karriere bei der SGS verbracht. Was bedeutet Ihnen der Verein?

Feldkamp: Es ist meine Heimat. Schon die Zeit im Nachwuchs habe ich sehr genossen. Ich wurde hier zur Bundesliga- und dann auch zur Nationalspielerin. Das sagt eigentlich schon alles. Mir wurde und mir wird im Verein eine große Wertschätzung entgegengebracht.

DFB.de: Wie wichtig wäre es, den Wiederaufstieg zu schaffen und als reiner Frauenfußballverein erneut der höchsten deutschen Spielklasse anzugehören?

Feldkamp: Es wäre ein großartiges Signal, wenn wir beweisen können, dass auch mit einem vergleichsweise kleinen Budget große Erfolge möglich sind. Seit vielen Jahren gibt die SGS jungen Spielerinnen die Chance, sich zu entwickeln und auf hohem Niveau zu beweisen. Es wäre ein guter Zeitpunkt, um das auch in der Bundesliga wieder zu zeigen.

DFB.de: An den ersten zehn Spieltagen wurden Sie zunächst oft eingewechselt. Erst in den zurückliegenden Wochen standen Sie wieder häufiger in der Startformation. Woran lag das?

Feldkamp: Ich hatte schon in der zurückliegenden Saison Probleme mit dem Knie, die sich auch noch in die Vorbereitung hineingezogen haben. Deshalb war es gar nicht möglich, das komplette Programm durchzuziehen und noch mehr Spielzeit zu sammeln. Inzwischen kann ich 60 bis 70 Minuten gut durchstehen. Damit bin ich sehr zufrieden.

DFB.de: Wie würden Sie Ihre Rolle im Team beschreiben?

Feldkamp: Zusammen mit Anja Heuschkel, mit der ich mir das Kapitäninnenamt teile, sehe ich mich auf und vor allem auch neben dem Spielfeld als Ansprechpartnerin für die jungen Spielerinnen. Ich möchte ihnen Orientierung geben und Verantwortung übernehmen.

DFB.de: Zum Abschluss: Werden Sie Ihren 210. Einsatz in der Google Pixel Frauen-Bundesliga schon in der kommenden Saison absolvieren?

Feldkamp: Das will ich doch sehr hoffen. (lacht)