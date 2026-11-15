SGS Essen rückt an Viktoria Berlin heran

Die SGS Essen konnte am 12. Spieltag der 2. Frauen-Bundesliga die Niederlage von Viktoria Berlin (0:1 bei Eintracht Frankfurt II) ausnutzen und den Rückstand auf den Tabellenführer auf nur noch einen Punkt verkürzen. Die Essenerinnen behielten im Verfolgerduell gegen Hertha BSC 1:0 (0:0) die Oberhand und machten einen großen Schritt in Richtung Wiederaufstieg in die Google Pixel Frauen-Bundesliga.

Vor 1152 Zuschauer*innen im Stadion an der Hafenstraße machte Karla Brinkmann (57.) mit ihrem Treffer den vierten Sieg in Serie perfekt. Durch den Erfolg im direkten Duell setzte sich die SGS auf sechs Punkte von Hertha BSC ab. Der Vorsprung des zweitplatzierten Teams von Trainerin Heleen Jaques auf einen Nichtaufstiegsplatz beträgt jetzt fünf Zähler.

Gladbach überholt Meppen

Borussia Mönchengladbach ist in der Tabelle am bislang punktgleichen SV Meppen vorbeigezogen. Das Gladbachs Team von Jonas Spengler entschied das direkte Aufeinandertreffen mit den Emsländerinnen 2:0 (1:0) für sich. Alina Abdii (7.) leitete für die Borussia den vierten Sieg nacheinander ein. Lili Jones-Baidoe (49.) traf schon kurz nach Beginn des zweiten Durchgangs zum Endstand. Der SV Meppen wartet nun seit acht Begegnungen auf den fünften Saisonsieg.

Die Formkurve des FC Ingolstadt 04 zeigt weiterhin nach oben. Das 2:1 (0:0) gegen die SG 99 Andernach bedeutete für die Schanzerinnen den dritten Dreier in Folge. Dabei sah es nach dem Treffer von Narjiss Ahamad (75.) zunächst danach aus, als könnte die SG 99 Andernach die volle Ausbeute einfahren. In der Schlussphase glich aber nicht nur die eingewechselte Paula Vidovic (88.) aus. Kurz darauf drehte die ebenfalls ins Spiel gekommene Mila Steinhart (90.+3) die Partie für den FCI.

Potsdam jubelt spät

Der 1. FFC Turbine Potsdam ist nach fünf vergeblichen Anläufen wieder mit der vollen Ausbeute vom Feld gegangen. Im Duell zweier ehemaliger Bundesligisten behielt das Team von Trainer Steen Gravgaard gegen den SC Sand 1:0 (0:0) die Oberhand.

Nach der Roten Karte für Sands Kapitänin Milena Fischer wegen einer Notbremse (27.) dauerte es bis in die Schlussphase, bis die Potsdamerinnen von der Überzahl profitieren konnten. Madelyn Smith (90.+1) sicherte den Gastgeberinnen wichtige Zähler im Kampf um den Klassenverbleib. Ein Nichtabstiegsplatz ist jetzt nur noch vier Punkte entfernt.