Frankfurt II stoppt Siegesserie von Viktoria Berlin

Die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt verhinderte in der 2. Frauen-Bundesliga den vorzeitigen Gewinn der inoffiziellen Herbstmeisterschaft für Spitzenreiter Viktoria Berlin. Das Nachwuchsteam des Bundesligisten gewann am 12. Spieltag gegen die Gästinnen aus der Hauptstadt 1:0 (1:0) und sorgte so für die zweite Saisonniederlage des Tabellenführers, der zuvor neun Partien in Serie für sich entscheiden konnte.

Schon in der Anfangsphase gelang Vivienne Lia (3.) der entscheidende Treffer zum insgesamt vierten Saisonerfolg der Hessinnen. Gleich drei Siege holte die Eintracht vor heimischer Kulisse und baute den Abstand zur Gefahrenzone der Liga auf fünf Punkte aus.

Viktoria Berlin hätte mit einem Sieg die Herbstmeisterschaft vorzeitig perfekt machen können. Um dennoch schon vor dem Abschluss der Hinrunde nicht mehr von Platz eins verdrängt werden zu können, sind die Berlinerinnen nun auf einen Sieg des Stadtrivalen Hertha BSC am Sonntag (14 Uhr) beim Tabellenzweiten SGS Essen angewiesen.

Bochum verkürzt Rückstand

Der VfL Bochum nutzte die Niederlage von Viktoria Berlin aus und reduzierte den Rückstand auf die Tabellenspitze durch den 2:1 (2:0)-Heimsieg gegen die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim auf sechs Zähler. Alina Angerer (8.) und Rana Okuma (44.) legten mit ihren Toren den Grundstein für die volle Ausbeute. Die eingewechselte Esther Melicharek (75.) brachte die Hoffenheimerinnen noch einmal bis auf einen Treffer heran. Der Ausgleich gelang der TSG aber nicht mehr.

Im zwölften Anlauf hat es für die zweite Mannschaft des 1. FC Köln erstmals mit der vollen Punktausbeute geklappt. Das Nachwuchsteam des Bundesligisten behielt beim FC Carl Zeiss Jena 1:0 (0:0) die Oberhand. Elona Paci (53.) sicherte den abstiegsbedrohten Kölnerinnen mit ihrem ersten Saisontreffer wichtige Zähler im Kampf um den Klassenverbleib. Zumindest vorerst verließen sie auch den letzten Tabellenplatz. Für den zunächst gut gestarteten FC Carl Zeiss Jena (zwölf Punkte aus den ersten sechs Partien) verlängerte sich die Serie ohne Sieg auf nun sechs Begegnungen.