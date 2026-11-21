Die Paarungen für die Aufstiegsspiele zur 2. Frauen-Bundesliga der Saison 2027/2028 stehen fest. Die Meister der Regionalligen Nord, Nordost, Südwest und West spielen zum Ende der Saison 2026/2027 in zwei Duellen die beiden weiteren Aufstiegsplätze aus. Die Hinspiele werden am Sonntag, 30. Mai 2027, ausgetragen, die Rückspiele folgen am Sonntag, 6. Juni 2027: Der Meister der Regionalliga West trifft zunächst vor heimischer Kulisse auf den Erstplatzierten der Regionalliga Nord, während der Nordost-Meister im zweiten Duell zuerst den Meister aus dem Südwesten empfängt.

Der Meister der Regionalliga Süd qualifiziert sich direkt für die 2. Frauen-Bundesliga. Neben diesem direkten Aufsteiger qualifizieren sich die beiden Sieger der Aufstiegsspiele für die zweithöchste Spielklasse. Insgesamt steigen damit drei Vereine aus den Regionalligen sportlich in die 2. Frauen-Bundesliga auf.

Teilnahmeberechtigt an den Aufstiegsspielen sind gemäß § 47a Nr. 2 der DFB-Spielordnung die Meister der Regionalligen Nord, Nordost, Südwest und West der Saison 2026/2027. Auch zweite Mannschaften von Vereinen der Frauen-Bundesliga sind teilnahme- und aufstiegsberechtigt.

3. Liga Frauen kommt ab 2027/2028

Die Aufstiegsspiele werden letztmalig in diesem Modus ausgetragen. Zur Saison 2027/2028 nimmt die neue 3. Liga Frauen mit drei Staffeln – Nord, Mitte und Süd – und insgesamt 36 Mannschaften den Spielbetrieb auf. Die Saison 2026/2027 dient als Qualifikationssaison für die Premierensaison. Ab 2027/2028 steigen die Meisterinnen der drei Staffeln direkt in die 2. Frauen-Bundesliga auf, im Gegenzug steigen drei Teams aus der 2. Frauen-Bundesliga direkt in die 3. Liga Frauen ab. Ziel der neuen Spielklasse ist es, den Übergang zwischen regionalem und nationalem Spitzenfußball zu stärken sowie die Leistungsdichte und Professionalisierung im Frauenfußball weiter voranzutreiben. Alle Infos zur 3. Liga der Frauen gibt es hier: FAQ: Die neue 3. Liga der Frauen.

Die ausgelosten Paarungen

30. Mai 2027

Meister Regionalliga West vs. Meister Regionalliga Nord



Meister Regionalliga Nordost vs. Meister Regionalliga Südwest

6. Juni 2027

Meister Regionalliga Nord vs. Meister Regionalliga West



Meister Regionalliga Südwest vs. Meister Regionalliga Nordost