FAQ: Die neue 3. Liga der Frauen

Zur Saison 2027/2028 nimmt die neue 3. Liga Frauen ihren Spielbetrieb auf. Für die neue dreigleisige Liga mit jeweils zwölf Mannschaften dient die Spielzeit 2026/2027 als Qualifikationssaison für die Premierenspielzeit. Wer kann an der 3. Liga Frauen teilnehmen? Wie erfolgt die Qualifikation? Wie sind Auf- und Abstieg geregelt? Alle Antworten gibt es im FAQ.

Was ist die 3. Liga Frauen?

Die 3. Liga Frauen ist eine neue leistungsorientierte Spielklasse im deutschen Frauenfußball. Sie bildet künftig die Verbindung zwischen der 2. Frauen-Bundesliga und der dann vierten Spielklassenebene. Ziel ist es, die sportliche Entwicklung von Spielerinnen, Mannschaften und Vereinen zu fördern sowie den Übergang zwischen regionalem und nationalem Spitzenfußball zu stärken.

Wann startet die 3. Liga Frauen?

Die 3. Liga Frauen nimmt zur Saison 2027/2028 erstmals den Spielbetrieb auf. Die Saison 2026/2027 dient als Qualifikationssaison, in der die 36 Startplätze für die Premierensaison vergeben werden.

Wie ist die Liga aufgebaut?

Die 3. Liga Frauen besteht aus drei Staffeln mit jeweils zwölf Mannschaften:

Staffel Nord

Staffel Mitte

Staffel Süd

Insgesamt umfasst die Liga damit eine Sollstärke von 36 Mannschaften. Die Staffeleinteilung erfolgt vor jeder Saison auf Grundlage geografischer Kriterien und unabhängig von den Grenzen der Regional- und Landesverbände.

Wer kann an der 3. Liga Frauen teilnehmen?

Teilnahmeberichtigt sind Vereine, die sich sportlich qualifizieren und die Zulassungsvoraussetzungen erfüllen. Grundsätzlich sind auch zweite und dritte Mannschaften von Vereinen der Google Pixel Frauen-Bundesliga sowie der 2. Frauen-Bundesliga teilnahme- und aufstiegsberechtigt. Ab der Saison 2029/2030 sollen keine zweiten Mannschaften mehr in der 2. Frauen-Bundesliga und keine dritten Mannschaften mehr in der 3. Liga Frauen zugelassen werden. Diese Regelung wird allerdings zuvor evaluiert und abschließend bewertet.

Wie qualifizieren sich Mannschaften für die erste Saison 2027/2028?

Die Vergabe der Startplätze erfolgt auf Grundlage der sportlichen Ergebnisse der Qualifikationssaison 2026/2027. Berücksichtigt werden dabei in folgender Reihenfolge insbesondere:

Absteiger aus der 2. Frauen-Bundesliga

Mannschaften, die den Klassenverbleib in den Regionalligen erreichen (einschließlich der beiden Verlierer der Aufstiegsspiele zur 2. Frauen-Bundesliga)

Aufsteiger in die Regionalligen

Absteiger aus den Regionalligen (ausgenommen die jeweils letztplatzierte Mannschaft der fünf Regionalligen, die in jeden Fall in die nächsttiefere Spielklasse absteigt)

Die Verteilung der Startplätze erfolgt nach einem festgelegten Schlüssel auf die fünf Regionalverbände.

Wie werden die Startplätze verteilt?

Grundlage für die Verteilung ist die Anzahl der Frauenmannschaften in den jeweiligen Regionalverbänden.

Regionalliga Nord: 9 Startplätze

Regionalliga Nordost: 4 Startplätze

Regionalliga West: 8 Startplätze

Regionalliga Südwest: 3 Startplätze

Regionalliga Süd: 12 Startplätze

Innerhalb dieser Kontingente qualifizieren sich die Mannschaften gemäß ihrer Verbandszugehörigkeit über ihre sportlichen Leistungen in der Qualifikationssaison.

Wie funktioniert der Aufstieg in die 2. Frauen-Bundesliga ab der Saison 2027/2028?

Die Meisterinnen der drei Staffeln Nord, Mitte und Süd steigen direkt in die 2. Frauen-Bundesliga auf. Damit gibt es pro Saison drei direkte Aufsteiger. Im Gegenzug dazu steigen drei Mannschaften aus der 2. Frauen-Bundesliga direkt in die 3. Liga Frauen ab.

Wie funktioniert der Abstieg aus der 3. Liga Frauen ab der Saison 2027/2028?

Die drei letztplatzierten Mannschaften jeder Staffel aus Nord, Mitte und Süd steigen gemäß ihrer Verbandszugehörigkeit direkt in die darunterliegende Spielklassenebene ab. Insgesamt verlassen somit neun Mannschaften pro Saison die 3. Liga Frauen.

Wie gelingt der Aufstieg in die 3. Liga Frauen ab der Saison 2027/2028?

Der Aufstieg in die 3. Liga Frauen erfolgt aus der darunterliegenden vierten Spielklassenebene der Regional- bzw. Landesverbände. Pro Saison steigen insgesamt neun Mannschaften direkt auf.

Die Aufstiegsplätze sind auf Grundlage der aktuellen Mannschaftszahlen der Regionalverbände im Frauen-Bereich dauerhaft fest zugeteilt:

Regionalverband Nord: 2 Aufstiegsplätze

Regionalverband Nordost: 1 Aufstiegsplatz

Regionalverband West: 2 Aufstiegsplätze

Regionalverband Südwest: 1 Aufstiegsplatz

Regionalverband Süd: 3 Aufstiegsplätze

Die jeweiligen Aufsteiger werden nach den Regelungen der zuständigen Regionalverbände ermittelt.

Wer organisiert die 3. Liga Frauen?

Spielklassenträger der 3. Liga Frauen ist der Deutsche Fußball-Bund (DFB). Zu seinen Aufgaben gehören insbesondere die Organisation des Spielbetriebs sowie die Durchführung des Zulassungsverfahrens.

Gibt es ein Zulassungsverfahren?

Ja. Neben der sportlichen Qualifikation müssen Vereine verschiedene Anforderungen erfüllen. Ziel ist es, einen verlässlichen, professionellen und zukunftsfähigen Spielbetrieb sowie einheitliche Standards innerhalb der 3. Liga Frauen sicherzustellen.

Welche Voraussetzungen müssen Vereine erfüllen?

Die Zulassungskriterien umfassen insbesondere die Bereiche:

Rechtlich und formell

Stadion und Infrastruktur

Spielorganisation

Sportliche Voraussetzungen

Personell-administrativ

Wirtschaftliche Anforderungen

Die Kriterien wurden federführend durch die Kommission DFB-Frauen-Ligen sowie den DFB-Ausschuss Frauen- und Mädchenfußball entwickelt.

Welches Ziel verfolgt die 3. Liga Frauen?

Die neue Spielklasse soll die Leistungsdichte im deutschen Frauenfußball erhöhen, Talente gezielt fördern und den Übergang zwischen dem Spielbetrieb auf Regional- bzw. Landesverbandsebene und der 2. Frauen-Bundesliga verbessern. Gleichzeitig soll sie die Professionalisierung von Vereinen, Strukturen und Rahmenbedingungen im Frauenfußball nachhaltig vorantreiben.