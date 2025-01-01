Kommissionen und Ausschüsse
Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball
Mitglieder des Ausschusses für Frauen- und Mädchenfußball
- Karen Rotter (Vorsitzende)
- Nadine Grund (Nordostdeutscher Fußballverband)
- Katrin Niehoff (Norddeutscher Fußball-Verband)
- Marianne Finke-Holtz (Westdeutscher Fußballverband)
- Nicole Recktenwald (Fußball-Regional-Verband "Südwest")
- Angelika Fioranelli-Petersohn (Süddeutscher Fußball-Verband)
- Sandra Hofmann (Süddeutscher Fußball-Verband)
- Michaela Breuer-Hück (Mitglied für Mädchenfußball, FRV "Südwest")
- Tina Lechner (Mitglied für Mädchenfußball, SFV)
- Mareike Ludwig (Mitglied für Mädchenfußball, SFV)
- Nantke Penner (Mitglied für Mädchenfußball, NFV)
- Elfie Wutke (Mitglied für Mädchenfußball, NOFV)
- Alexandra Spiekermann (Mitglied für Mädchenfußball, WDFV)
- Pia Hess (Frankfurt am Main, Vertreterin der DFB-Zentralverwaltung)
- Bianca Rech (Vertreterin DFL)
- Birgit Bauer-Schick (Vertreterin DFL)
- Lea Roesrath (Vertreterin der jungen Generation, WFV)
- Lisa Währer (Vertreterin Kommission DFB-Frauen-Ligen)