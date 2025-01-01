Kommissionen und Ausschüsse

Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball

Foto: Thomas Böcker/DFB

Karen Rotter

Vorsitzende

Sie wurde beim DFB-Bundestag im November 2025 als Nachfolgerin von Silke Raml gewählt.

Mitglieder des Ausschusses für Frauen- und Mädchenfußball
  • Karen Rotter (Vorsitzende)
  • Nadine Grund (Nordostdeutscher Fußballverband)
  • Katrin Niehoff (Norddeutscher Fußball-Verband)
  • Marianne Finke-Holtz (Westdeutscher Fußballverband)
  • Nicole Recktenwald (Fußball-Regional-Verband "Südwest")
  • Angelika Fioranelli-Petersohn (Süddeutscher Fußball-Verband)
  • Sandra Hofmann (Süddeutscher Fußball-Verband)
  • Michaela Breuer-Hück (Mitglied für Mädchenfußball, FRV "Südwest")
  • Tina Lechner (Mitglied für Mädchenfußball, SFV)
  • Mareike Ludwig (Mitglied für Mädchenfußball, SFV)
  • Nantke Penner (Mitglied für Mädchenfußball, NFV)
  • Elfie Wutke (Mitglied für Mädchenfußball, NOFV)
  • Alexandra Spiekermann (Mitglied für Mädchenfußball, WDFV)
  • Pia Hess (Frankfurt am Main, Vertreterin der DFB-Zentralverwaltung)
  • Bianca Rech (Vertreterin DFL)
  • Birgit Bauer-Schick (Vertreterin DFL)
  • Lea Roesrath (Vertreterin der jungen Generation, WFV)
  • Lisa Währer (Vertreterin Kommission DFB-Frauen-Ligen)

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