Qualifikation zur neuen 3. Liga Frauen startet

Mit der Saison 2026/2027 beginnt die Qualifikation für die neue 3. Liga Frauen, die erstmals 2027/2028 ihren Spielbetrieb aufnehmen wird. Für die neue dreigleisige Liga mit jeweils zwölf Mannschaften werden insgesamt 36 Startplätze ermittelt.

Die 3. Liga Frauen wird künftig als leistungsorientierte Spielklasse zwischen der 2. Frauen-Bundesliga und der dann vierten Spielklassenebene etabliert. Sie umfasst drei Staffeln (Nord, Mitte, Süd) mit jeweils zwölf Mannschaften, die nach geografischen Kriterien und unabhängig von den Grenzen der Regional- und Landesverbände eingeteilt werden. Ziel ist es, die sportliche Entwicklung von Spielerinnen und Vereinen zu fördern sowie den Übergang zwischen Regional- und Bundesebene nachhaltig zu stärken.

Die Saison 2026/2027 dient als Qualifikationssaison für die dann folgende Premierenspielzeit. Auf Grundlage der sportlichen Ergebnisse werden die Startplätze für die Saison 2027/2028 vergeben. Die Verteilung erfolgt nach einem festgelegten Schlüssel auf die fünf Regionalverbände. Neben der sportlichen Qualifikation müssen die teilnehmenden Vereine ein Zulassungsverfahren erfolgreich durchlaufen. Damit sollen die Voraussetzungen für einen verlässlichen Spielbetrieb geschaffen und die weitere Professionalisierung des Frauenfußballs nachhaltig unterstützt werden.

Wer kann an der 3. Liga Frauen teilnehmen? Wie erfolgt die Qualifikation? Wie sind Auf- und Abstieg geregelt? Alle Antworten gibt es im FAQ.