Jamilon Mülders wird "Leiter Trainer*innen- und Talent-Entwicklung" bei den weiblichen U-Teams des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Der 49-Jährige tritt die Nachfolge von Arne Janssen an, der den DFB Ende 2025 nach 17 Jahren in Richtung Japan verlassen hatte.

Mülders ist aktuell Performance Manager beim Niederländischen Hockey-Verband (KNHB) und verantwortet dort die Entwicklung von Talenten und Trainer*innen im U 16-, U 18- und U 21-Bereich. Als Spieler und Assistenztrainer der deutschen Hockey-Männer sowie als Cheftrainer der niederländischen Frauen wurde er jeweils Weltmeister. Die deutschen Frauen führte er zu EM-Gold und Olympia-Bronze. Mit den deutschen Männern gewann er zudem als Assistenztrainer 2024 in Paris olympisches Silber. Seine neue Stelle wird er zum 1. März 2026 zunächst in Teilzeit antreten, zum 1. September 2026 - nach Abschluss der Hockey-WM in den Niederlanden - wird er fest zum DFB wechseln.

In seiner Rolle wird Mülders die DFB-Trainer*innen in ihrer Entwicklung als Trainer*innen-Persönlichkeiten sowie die die Weiterentwicklung und Umsetzung zentraler sportlicher Konzepte begleiten, die Entwicklung der Talente bei den U-Teams mit den Trainer*innen eng unterstützen, eine Schnittstelle zu den Landesverbänden bilden und die Abteilung Talentförderung bei der künftigen Ausrichtung der Leistungs- und Talentförderzentren begleiten.

"Leidenschaft, Expertise und Führungsstärke"

"Mit Jami gewinnen wir eine Persönlichkeit, die Leidenschaft, Expertise und Führungsstärke in einer besonderen Art verbindet", sagt Kai Krüger, Leiter der Junior*innen-Nationalmannschaften. "Er hat ein tiefes Verständnis dafür, Trainer*innen und Talente zu begleiten, sie zu begeistern, zu fordern und ihnen den Mut zu geben zu wachsen. Wir werden von seiner Energie, seiner Leidenschaft und seiner Erfahrung auf höchstem internationalen Niveau unheimlich profitieren. Gleichzeitig versprechen wir uns wertvolle Impulse aus seiner Perspektive aus dem Hockey sowie aus seinen Erfahrungen in den Niederlanden, die unseren Blick auf Talent- und Trainer*innenentwicklung zusätzlich bereichern werden. Wir freuen uns riesig auf die gemeinsame Reise und darauf, den Nachwuchsfußball in Deutschland gemeinsam zu gestalten. Unser Dank gilt zudem dem KNHB für die Offenheit und dafür, dass sie diesen Wechsel so geräuschlos unterstützt und ermöglicht haben."

Jamilon Mülders sagt: "Die Jahre beim KNHB waren für mich fachlich wie menschlich prägend. Ich durfte mit außergewöhnlichen Teams und inspirierenden Kolleginnen und Kollegen arbeiten - dafür bin ich sehr dankbar. Mit Demut und großer Vorfreude übernehme ich nun Verantwortung beim DFB. Ich verstehe meine Rolle als dienend im System: Menschen in ihrer Entwicklung zu begleiten, Mut zu stärken und Räume zu schaffen, in denen Trainerinnen und Trainer sowie Spielerinnen ihr Potenzial entfalten können. Gemeinsam möchten wir ein Umfeld weiterentwickeln, das Vertrauen, Eigenverantwortung und Lernbereitschaft fördert - auch im Umgang mit Rückschlägen. Ein Umfeld, in dem man gerne arbeitet, gerne miteinander in Verbindung steht und aus innerer Überzeugung Leistung ermöglicht. So legen wir die Basis für nachhaltigen nationalen wie internationalen Erfolg."