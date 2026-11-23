Zum Jahresausklang wartet auf die deutsche Futsal-Nationalmannschaft noch einmal ein echter Höhepunkt. Am Mittwoch, 9. Dezember (ab 20 Uhr), empfängt die DFB-Auswahl zu ihrem zehnjährigen Bestehen im SAP Garden in München den Futsal-Rekordweltmeister Brasilien. Für den hochkarätigen Vergleich im Rahmen der SQAD-Futsal-Challenge hat DFB-Trainer Marcel Loosveld nun 17 Spieler ins Aufgebot berufen.

"Unser Kader ist wieder stark besetzt, mehrere Spieler kehren nach ihren Verletzungen in die Mannschaft zurück", sagt Loosveld. "Mit neuen personellen Optionen und frischer Energie bereiten wir uns auf das Highlightspiel gegen Brasilien vor. Das gibt uns als Trainerteam nicht nur mehr taktische Möglichkeiten, sondern hebt auch das Niveau und die Intensität im Training. Jeder muss voll da sein, um sich seinen Platz zu verdienen."

"Besonderes Duell in unserem Jubiläumsjahr"

Eintrittskarten für die SQAD-Futsal-Challenge können noch im DFB-Ticketshop erworben werden. Sitzplatzkarten sind ab 20 Euro (ermäßigt ab 15 Euro) erhältlich. Für Kinder bis einschließlich 14 Jahre sind Tickets im Familien- und Fanblock für 10 Euro erhältlich. Im Rahmen der Black Week sind zudem limitierte Ticketkontingente zu vergünstigten Preisen erhältlich.

"Die Vorfreude auf dieses besondere Duell in unserem Jubiläumsjahr ist riesig", sagt Loosveld. "Mit Brasilien treffen wir auf eine der stärksten Futsal-Nationen weltweit. Unsere Ambition ist es, den Rekordweltmeister herauszufordern. Je mehr Fans uns dabei in München in dieser wunderbaren Arena unterstützen, desto unvergesslicher wird dieser Abend für uns alle."