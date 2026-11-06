Futsal-Nationalmannschaft verliert knapp in Kroatien

Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft hat nach dem Auftaktsieg gegen Litauen das zweite Spiel der WM-Qualifikation in Kroatien knapp 2:3 (1:3) verloren. Im Sportska Dvorana Zamet in Rijeka legte der EM-Dritte durch Niko Vukmir (8.) und Lima (13.) zwei Tore vor, ehe Gabriel Oliveira (15.) verkürzen konnte. Marko Kuraja (18.) erhöhte danach auf den Pausenstand, Kim Herterich (31.) machte das Spiel noch einmal spannend.

Das deutsche Team gestaltete die Partie zunächst offen, die Gastgeber hatten aber die besseren Torgelegenheiten, scheiterten aber am gut aufgelegten DFB-Keeper Pavlos Wiegels oder am Aluminium, wie Kristian Cekol (8.). Die Effizienz der Kroaten machte dann aber im Laufe der ersten Hälfte den Unterschied: Vukmir nutzte eine Unaufmerksamkeit in der deutschen Abwehr zur Führung.

Die DFB-Auswahl schnupperte am Ausgleich, erst verpasste Fabian Schulz knapp, dann scheiterte Matias Block an Torhüter Ante Piplica. Kroatiens Lima zeigte kurz darauf seine Klasse und krönte ein technisches Kabinettstückchen mit dem 0:2. Doch wenig später fiel der erste deutsche Treffer doch, als Oliveiras Schuss unhaltbar abgefälscht wurde. Die Kroaten blieben bei ihren Chancen aber eiskalt und erhöhten nach feier Kombination durch Kuraja wieder auf einen Zwei-Tore-Vorsprung.

Herterich macht es spannend

Nach Wiederbeginn spielte das kroatische Team sehr dominant, konnte Wiegels aber nicht noch einmal überwinden. Dafür bekam das deutsche Team nach Gelb-Rot gegen Kristian Cekol (29.) zwei Minuten Überzahl und verkürzte durch Herterich, der bei einem Schuss von Oliveira vor dem Tor den Fuß entscheidend in die Flugbahn hielt. Im Anschluss verpassten Matias Block und Oliveira gar den Ausgleich gegen den Favoriten.

Auf der anderen Seite rettete die Latte bei einem Penalty von Antonio Sekulic (33.). Auch danach parierte ein ums andere Mal Wiegels glänzend und als er einmal überwunden wurde, klärte Christopher Wittig auf der Torlinie (35.). Deutschland versuchte nun alles, spielte mit fliegendem Torwart und hätte durch Max Grünberg fast ausgeglichen (39.). So blieb am Ende eine couragierte Leistung unbelohnt.