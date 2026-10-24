Vier-Länder-Turnier: U 19-Futsaler mit Remis gegen die Niederlande

Die deutsche U 19-Futsal-Nationalmannschaft hat das Nationen-Turnier mit einem Unentschieden im dritten Spiel abgeschlossen. Nach dem Auftaktsieg gegen Gastgeber Frankreich (5:3) und einer Niederlage gegen Kroatien (0:5) erkämpfte sich die Mannschaft von Trainer Daniel Gerlach ein 2:2 (1:1) gegen die Niederlande und belegt damit den zweiten Platz der Gruppe.

Nach einer guten Anfangsphase der Niederländer und viel Arbeit für den starken deutschen Torhüter Aaron Beierer traf die Oranje in der 7. Minute verdient mit 1:0 per Flachschuss durch Amin Makrani zur Führung. Mit einer ihrer ersten gefährlichen Offensivaktionen erzielte Deutschland in der 11. Spielminute den 1:1-Ausgleich, als ein Flachschuss von Jim Knecht durch den niederländischen Monsif Zerkach unhaltbar abgefälscht und als Eigentor gewertet wurde. Nach diesem Treffer fand das DFB-Team deutlich besser in die erste Hälfte der Partie, die fortan relativ ausgeglichen verlief. Die Niederländer kamen stärker aus der Pause zurück und nutzten in der 24. Minute einen missglückten deutschen Spielaufbau, indem ihr Kapitän Veron Sijmons nach einer sehenswerten Kurzpass-Stafette zur 2:1-Führung traf. In der 38. Minute schlug Deutschland jedoch zurück, als Serkan Unutkan einen Freistoß wuchtig direkt zum 2:2-Endstand verwandelte.

Der nächste Lehrgang mit Länderspielen der deutschen U 19 findet vom 26.11. bis zum 29.11. in Duisburg statt, die Gegner stehen noch nicht fest.