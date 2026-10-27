Daniel Gerlach: "Vorbildliche Botschafter"

Die deutsche U 19-Futsal-Nationalmannschaft hat beim internationalen Turnier in Frankreich starke Leistungen gezeigt und vier Punkte geholt. Im DFB.de-Interview rekapituliert Trainer Daniel Gerlach die Tage in Montaigu mit den Spielen gegen die Gastgeber, Kroatien und die Niederlande.

DFB.de: Herr Gerlach, wie bewerten Sie die drei Spiele mit ein bisschen Abstand?

Daniel Gerlach: Mit diesen Spielen haben wir dem internationalen Futsal ein frisches deutsches Gesicht präsentiert. Die Ergebnisse sind ein schöner Lohn für die gesamte Gruppe. Wir Trainer hingegen behalten in dieser Phase den Fokus auf die Entwicklung der einzelnen Spieler.

DFB.de: Wie hat die Mannschaft – auch abseits der Halle – auf Sie gewirkt?

Gerlach: Jeder der Jungs hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt. Alle Spieler sind sehr diszipliniert und lernbereit. Bereits bei der Anreise haben wir gemerkt, dass die versendeten Videos verinnerlicht wurden. Unsere Spieler waren vorbildliche Botschafter für den Sport in Deutschland.

DFB.de: Blicken wir voraus. Wie geht es für das Team weiter? Worauf freuen Sie sich in der kommenden Zeit?

Gerlach: Nun gilt es an der verinnerlichten Spielidee festzuhalten, um neue Prinzipien zu integrieren. Bereits nächsten Monat geht es weiter mit einem Doppelländerspiellehrgang gegen die Schweiz. Besonders freue ich mich auf die neuen Charaktere, denn wir werden die Maßnahme mit 24 Spielern durchführen.