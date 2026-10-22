Futsal
Vier-Länder-Turnier: Deutsche U 19 unterliegt Kroatien
Die deutsche U 19-Futsal-Nationalmannschaft hat im zweiten Spiel beim Nationen-Turnier die erste Niederlage kassiert. Nach dem Auftaktsieg gegen Gastgeber Frankreich (5:3) unterlag die Mannschaft von Trainer Daniel Gerlach Kroatien mit 0:5 (0:1).
Die Kroaten erwischten gleich den besseren Start. In der 4. Minute stocherte Divo Lobas den Ball zum 0:1 über die Linie. Bis zur Pause kam die deutsche Mannschaft mehrfach gefährlich vor das kroatische Tor, doch auch die Kroaten konnten immer wieder Nadelstiche setzten. Kurz nach der Pause war es dann Pavao Tolic, der einen Fehler im deutschen Aufbau zum 0:2 ausnutzte (24.). Im Anschluss übernahmen die Kroaten die volle Kontrolle. Keine zwei Minuten nach dem 0:2 entwischte Josip Purgar der deutschen Hintermannschaft bei einer Ecke und erzielte das 0:3 (25.). Auch das 0:4 durch Ante Markovic fiel nach einer Ecke (27.). Den Schlusspunkt zum 0:5 setzte Josip Purgar mit seinem zweiten Treffer des Tages (35.) Kurz vor Schluss kassierte Domenik Pervorfi noch die Rote Karte (38.).
Die nächste Partie findet am Samstag (15.30 Uhr) gegen die Niederlande statt. Alle Spiele der deutschen U 19 sind live auf YouTube zu sehen.
Kategorien: Futsal
Autor: dfb
Vier-Länder-Turnier: Auftakterfolg für U 19-Futsaler
Die deutsche U 19-Futsal-Nationalmannschaft hat das Auftaktspiel beim Nationen-Turnier in Frankreich gegen den Gastgeber gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Daniel Gerlach schlug die Franzosen mit 5:3 (3:2).
U 19 tritt bei stark besetztem Turnier in Frankreich an
Die U 19-Futsal-Nationalmannschaft misst sich in diesen Tagen auf einem internationalen Turnier in Frankreich mit drei Top-Nationen. Heute Abend (ab 20 Uhr, live auf YouTube) startet die Mannschaft von Trainer Daniel Gerlach gegen die Gastgeber.
Futsal-WM-Qualifikation: Litauen besiegt, Kroatien vor der Brust
Nach dem erfolgreichen Quali-Auftakt gegen Litauen steht für die Futsal-Nationalmannschaft im November das zweite Spiel gegen Kroatien auf dem Plan. DFB-Trainer Marcel Loosveld hat nun seinen 15-köpfigen Kader für den zweiwöchigen Lehrgang nominiert.