Vier-Länder-Turnier: Deutsche U 19 unterliegt Kroatien

Die deutsche U 19-Futsal-Nationalmannschaft hat im zweiten Spiel beim Nationen-Turnier die erste Niederlage kassiert. Nach dem Auftaktsieg gegen Gastgeber Frankreich (5:3) unterlag die Mannschaft von Trainer Daniel Gerlach Kroatien mit 0:5 (0:1).

Die Kroaten erwischten gleich den besseren Start. In der 4. Minute stocherte Divo Lobas den Ball zum 0:1 über die Linie. Bis zur Pause kam die deutsche Mannschaft mehrfach gefährlich vor das kroatische Tor, doch auch die Kroaten konnten immer wieder Nadelstiche setzten. Kurz nach der Pause war es dann Pavao Tolic, der einen Fehler im deutschen Aufbau zum 0:2 ausnutzte (24.). Im Anschluss übernahmen die Kroaten die volle Kontrolle. Keine zwei Minuten nach dem 0:2 entwischte Josip Purgar der deutschen Hintermannschaft bei einer Ecke und erzielte das 0:3 (25.). Auch das 0:4 durch Ante Markovic fiel nach einer Ecke (27.). Den Schlusspunkt zum 0:5 setzte Josip Purgar mit seinem zweiten Treffer des Tages (35.) Kurz vor Schluss kassierte Domenik Pervorfi noch die Rote Karte (38.).

Die nächste Partie findet am Samstag (15.30 Uhr) gegen die Niederlande statt. Alle Spiele der deutschen U 19 sind live auf YouTube zu sehen.