Vier-Länder-Turnier: Auftakterfolg für U 19-Futsaler

Die deutsche U 19-Futsal-Nationalmannschaft hat das Auftaktspiel beim Nationen-Turnier in Frankreich gegen den Gastgeber gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Daniel Gerlach schlug die Franzosen mit 5:3 (3:2).

Durch den Treffer von Ousmane Kamissoko ging Frankreich in Führung (4.). Aber schon kurz darauf egalisierte Serkan Unutkan für Deutschland den Spielstand, bevor in der 12. Minute Zachary Chakri für die Franzosen zum 2:1 traf. Deutschland blieb aber weiter dran

und glich erneut durch Unutkan aus (17.). Kurz vor der Pause brachte Paul Radtke die deutsche Mannschaft das erste Mal in Führung (20.). Nach der Pause gelang Radtke sogar der Doppelpack zum 4:2 (26.). Die französische Auswahl erzielte nur kurze Zeit später zwar den Anschlusstreffer erneut durch Chakri (26.). Den Schlussspunkt der Partie setzte dann aber Elyesa Yamac, der zum 5:3 traf (29.).

Die nächste Partie findet am Donnerstag (ab 17 Uhr) gegen Kroatien statt. Im letzten Vergleich am Samstag (15.30 Uhr) trifft die deutsche U 19 auf die Niederlande. Alle Spiele der deutschen U 19 sind live auf YouTube zu sehen.