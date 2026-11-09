Loosveld: "Wir kommen Schritt für Schritt näher“

Die ersten beiden Spiele in der WM-Qualifikation sind absolviert, die Futsal-Nationalmannschaft steht nach einem Sieg gegen Litauen und einer Niederlage in Kroatien auf Rang zwei. Bundestrainer Marcel Loosveld spricht im DFB.de-Interview über die Partie in Rijeka und blickt auf das Highlight-Spiel im Dezember.

DFB.de: Marcel Loosveld, die Futsal-Nationalmannschaft hat knapp mit 2:3 in Kroatien verloren. Wie blicken Sie auf die Leistung ihres Teams?

Marcel Loosveld: Sehr positiv. Wir haben eine große Widerstandsfähigkeit gezeigt. Obwohl wir zur Pause zurücklagen, haben wir dagegengehalten und bis zum Ende um einen Punkt gespielt. Das ist sehr positiv. Kroatien ist EM-Dritter geworden und hat ausschließlich Profis im Kader. Sie hatten zwar ein paar Chancen, aber ich denke, dass wir in der zweiten Halbzeit besser waren. Wir hätten ein Unentschieden verdient gehabt und hatten in der letzten Minute mit der Chance zum Ausgleich auf dem Fuß. Wir haben sogar mit dem "Flying“ gespielt, weil wir gespürt haben, dass dort etwas zu holen gewesen wäre.

DFB.de: Was fehlt noch, um gegen diese Top-Nationen etwas Zählbares zu holen?

Loosveld: Ich denke, dass wir in der Verteidigung eigentlich eine tolle Leistung gezeigt haben. Es ist immer schwierig, zweimal 20 Minuten einwandfrei konzentriert zu verteidigen. Aber teilweise machen wir noch zu viele individuelle Fehler und kassieren vermeidbare Tore. Ein weiterer Punkt sind die Fouls, die wir machen. Es war schon gegen Litauen so, dass wir teilweise unnötige Fouls machen. Einerseits ist es gut, dass wir ein großes Engagement zeigen, alle Zweikämpfe zu gewinnen. Aber wir müssen auch cleverer sein. Zweikämpfe und Fouls gehören dazu, aber manchmal sind wir früh bei fünf Fouls und müssen dann vorsichtig sein. Aber das wird kommen, wenn wir weiter Erfahrung in solchen Spielen gegen diese Nationen sammeln.

DFB.de: Die ersten beiden Spiele der WM-Quali sind absolviert, gegen Litauen gab es einen 4:2-Sieg, jetzt die knappe Niederlage in Kroatien. Wie schätzen Sie die Ausgangslage ein?

Loosveld: In einer idealen Situation nehmen wir dort einen Punkt mit, das haben wir nicht geschafft. Aber wir haben keinen großen Schaden erlitten. Es hätte auch ein Szenario geben können, in dem wir hoch verlieren. Matias Block und Gabriel Oliveira standen vor einer Gelbsperre, da sind sie sehr professionell mit umgegangen. Es ist weiterhin klar: Wir können bis zum Ende in der Gruppe mitspielen. In dieser Woche spielt Litauen gegen Kroatien, im Dezember gibt es das Rückspiel. Erst danach wissen wir genau, was unsere Aufgabe in den beiden Spielen im Februar (in Litauen, Anm. d. Red.) und im März (gegen Kroatien) ist.

DFB.de: Wie schätzen Sie generell aktuell das Leistungsniveau der deutschen Mannschaft im europäischen Vergleich ein?

Loosveld: Wir haben jetzt zweimal gegen Kroatien gespielt. Im April (0:2, Anm. d. Red.) waren wir schon nah dran, jetzt auch wieder. Wir kommen mit unseren Leistungen immer näher an die Topnationen heran. Kroatien ist eine sehr gute Mannschaft. Physisch, technisch in allen Bereichen. Aber wir kommen Schritt für Schritt immer näher und wollen in den kommenden Monaten weiter daran anknüpfen.

DFB.de: Sie haben in diesem Jahr auch einige neue Gesichter in die Nationalmannschaft berufen. Welchen Eindruck haben sie hinterlassen?

Loosveld: Unser Pool an Spielern ist noch nicht so groß. Wir haben ein paar Jungs mit hohem Potenzial mitgenommen. Für sie ist es jetzt der erste Step, so einen Lehrgang mitzumachen. Mit Training auf diesem Level, mit Analysen, mit Behandlung, mit Ruhe – alles, was im professionellen Bereich dazugehört. Das haben sie jetzt mitbekommen und dann müssen wir schauen, wie sie damit umgehen und ob sie sich durchsetzen können.

DFB.de: Das nächste Aufeinandertreffen mit einer Top-Nation steht in einem Monat an, wenn es in München zum Duell mit Brasilien kommt. Was zeichnet einen Gegner wie Brasilien aus?

Loosveld: Brasilien hat am Wochenende im Finalissima gespielt. Wenn man diese Spiele sieht, das ist schon eine andere Welt. Diese Jungs sind alle Profis bei Teams auf dem allerhöchsten Niveau, sie spielen in den besten Ligen. Das wird keine einfache Aufgabe sein. Brasilien ist dann auch Brasilien wie man es kennt. Bei ihnen geht es nicht nur darum, effizient zu spielen, sondern auch sehr schön. Die besten Fußballer kommen aus dieser Region und viele von ihnen haben dort im Futsal angefangen, was sie sicher nicht schlechter gemacht hat.

DFB.de: Wie wollen Sie dieses Spiel angehen, worauf können sich die Fans in München freuen?

Loosveld: Das wird ein tolles Event und es ist schön, gegen eine solche Mannschaft zu spielen. Aber eigentlich wird sich nichts daran ändern, wie wir das Spiel angehen. Wir haben immer das Ziel, ein Spiel zu gewinnen. Wir müssen angreifen und verteidigen, Tore schießen und Tore verhindern. Diese Ausgangssituation bleibt dieselbe, egal welcher Gegner kommt. Wir gehen da nicht hin und denken, wir bekommen ein schönes Spiel gegen Brasilien und haben keine Chance. Wir gehen mit viel Respekt ins Spiel, aber im Prinzip bleibt die Struktur dieselbe. Aber trotzdem wird es nicht "David gegen Goliath“ sein, wenn wir an unsere guten Leistungen anknüpfen können. Obwohl ich auch denke, dass wir noch besser sein können. Wir haben noch nicht unser höchstes Niveau erreicht.