Janne Krumme: "Gegen Frankreich nicht auf besserer Ausgangslage ausruhen"

Die Ausgangslage könnte kaum besser sein: Mit zwei Siegen gegen Irland (3:0) und die Slowakei (4:2) im Rücken geht die deutsche U 19‑Frauen-Nationalmannschaft heute (ab 17 Uhr, live auf YouTube) in das entscheidende und letzte Spiel der EM‑Qualifikation. In Essen trifft das Team von DFB-Trainerin Melanie Behringer auf Frankreich. Die DFB-Auswahl führt die Gruppe mit sechs Punkten an, die Französinnen haben zwei weniger auf dem Konto - und müssen daher gewinnen, um das einzige Ticket für die Europameisterschaft in Bosnien und Herzegowina als Gruppensieger zu lösen. Wie die Stimmung im DFB-Team ist, worauf es im entscheidenden Duell ankommen wird und weshalb die Französinnen ein besonders anspruchsvoller Gegner werden könnten, verrät Torhüterin Janne Krumme im DFB.de-Interview.

DFB.de: Janne, zwei von drei Spielen der zweiten EM-Qualifikationsrunde sind erfolgreich geschafft. Wie würdest du die Stimmung im Team nach den beiden Siegen beschreiben?

Janne Krumme: Nach den beiden Siegen ist die Stimmung im Team natürlich besonders gut. Die Partien haben uns viel Selbstvertrauen gegeben. Darauf dürfen wir uns aber nicht ausruhen. Wir wissen, dass mit Frankreich noch eine schwierige Aufgabe auf uns wartet, blicken aber positiv auf das Spiel.

DFB.de: Welche Ansätze aus den beiden Spielen wollt ihr beibehalten, und wo seht ihr noch Anpassungsbedarf?

Krumme: Wir wollen weiter mutig sein, offensiv immer wieder Akzente setzen und unsere Chancen konsequent nutzen. Wir müssen aber auch darauf achten, dass wir hinten kompakt stehen, besonders in Umschaltmomenten wach sind und nichts zulassen.

DFB.de: Eure Trainerin Melanie Behringer hat nach dem letzten Spiel angekündigt, die beiden Gegentore der Slowakei aus dem letzten Spiel genau zu analysieren. Welche Schlüsse habt ihr daraus für die Partie gegen Frankreich gezogen?

Krumme: Die Slowakinnen waren gerade in den Umschaltmomenten sehr stark. Wir wollen diesmal hinten kompakt stehen und die Bälle konsequent und kompromisslos bis zum Schluss klären, um gefährliche Situationen zu vermeiden.

DFB.de: Frankreich spielte gegen Irland 2:2, Deutschland reicht nun ein Remis, um zur EM zu fahren. Nimmt das etwas Druck aus der Partie, oder verändert es eure Herangehensweise nicht?

Krumme: Durch das Unentschieden ändert sich für uns grundsätzlich nichts. Wir gehen in die Partie mit dem klaren Ziel, sie zu gewinnen. Zwar haben wir gegen Frankreich die bessere Ausgangslage, doch darauf dürfen wir uns nicht ausruhen. Gerade in den vergangenen Jahren haben wir gesehen, wie entscheidend das letzte Spiel ist.

DFB.de: Deine jüngsten Begegnungen mit dem französischen Team endeten mit einem 1:2 in der U 17 und einem 4:0 mit der U 19. Wie schätzt du die aktuelle Form und Spielweise der Französinnen ein?

Krumme: Ich glaube, dass Frankreich grundsätzlich immer ein starker Gegner ist und angesichts der aktuellen Situation sehr aggressiv auftreten wird. Sie wissen, dass sie gewinnen müssen, um sich zu qualifizieren. Ich denke, dass sie mit dem Unentschieden gegen Irland auch nicht zufrieden sind und deshalb mit zusätzlicher Entschlossenheit ins Spiel gehen werden.

DFB.de: Ist es für euch ein bestärkendes Gefühl, erneut in Essen zu spielen - dort, wo ihr am Freitag mit dem Sieg gegen Irland bereits ein Erfolgserlebnis mitnehmen konntet?

Krumme: Ja, total. Vor allem die Fans sind für uns eine große Unterstützung. Da Essen recht zentral liegt, können viele Zuschauer*innen und Familienmitglieder vorbeikommen. Das ist sehr motivierend.

DFB.de: Was habt ihr euch konkret für das entscheidende Spiel vorgenommen?

Krumme: Unsere Leistung aus den vergangenen Spielen bestätigen, weiter mutig und konsequent spielen und hinten nichts zulassen.

DFB.de: Der Traum von der Europameisterschaft rückt zunehmend in Reichweite. Was würde es dir persönlich bedeuten, im Sommer zur EM nach Bosnien und Herzegowina zu fahren?

Krumme: Das würde mir unfassbar viel bedeuten. Ich glaube, es ist für jede von uns ein großer Traum, einmal an einem solchen Turnier teilzunehmen. Als Team sind wir in dieser Saison sehr eng zusammengewachsen. Gemeinsam mit dieser Mannschaft zur EM zu fahren, wäre deshalb ein echtes Highlight.