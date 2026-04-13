EM-Qualifikation: U 19 gewinnt auch gegen Slowakei

Die deutschen U 19-Frauen haben sich eine gute Ausgangslage für das Ziel der EM-Teilnahme erarbeitet. Im zweiten Spiel der zweiten EM-Qualifikationsrunde setzte sich die Mannschaft von Cheftrainerin Melanie Behringer mit 4:2 (3:1) gegen die Slowakei durch. Laila Portella (1.), Zoe Schick (27.), Leni Eggert (45.+3) und Rosa Rückert (85.) sorgten für die Treffer auf deutscher Seite.

"Es war das erwartet schwere Spiel gegen die Slowakei. Wir sind mit dem frühen Tor in Minute eins super ins Spiel gestartet, und haben im weiteren Spielverlauf vieles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Insgesamt hatten wir Spielkontrolle, aber natürlich müssen wir die beiden Gegentore und Chancen gegen uns analysieren und aufarbeiten", meinte Behringer nach dem Spiel.

Die 622 Zuschauer in der IMS Arena in Velbert sahen einen Auftakt nach Maß der deutschen Mannschaft. Schon in der ersten Minute sorgte Laila Portella für den Blitzstart: Leni Eggert erspielte sich nach Doppelpass etwas Raum über links, von wo aus sie Portella an der Kante des Fünfmeterraums fand. Die Münchnerin stand goldrichtig und schob ein zum 1:0. Die Slowakei antwortete postwendend mit einem Schuss an den Pfosten. Die folgenden Minuten gingen aktiv weiter. Noch während der Anfangsviertelstunde gelang den Slowakinnen die Antwort: Ein Eckball der Gäste in den Rückraum kam zu Lucia Rumancikova, die sich mit links von der Sechzehnerkante ein Herz fasste und den Ball sehenswert mit links im Tor unterbrachte (14.). In der Folge zeigte sich das DFB-Team vom Ausgleich unbeeindruckt.

Eggert mit Tor und drei Vorlagen

In der 27. Minute gelang dem DFB-Team die erneute Führung und Eggert ihre zweite Torvorlage, als sie sich erneut auf links Platz schuf und punktgenau hereinflankte, wo Zoe Schick den Ball per Kopf zum 2:1 im slowakischen Tor unterbrachte. Im direkten Gegenangriff scheiterten die Slowakinnen abermals am Pfosten des deutschen Tores. Aufgrund einer Verletzung von Lotta Wrede musste Behringer bereits früh wechseln: In der 30. Minute kam Lany Bäcker für Wrede in die Partie.

Das deutsche Team drängte auf das dritte Tor: Zunächst scheiterte Maj Schneider aus kurzer Distanz an Torhüterin Valencinova, danach setzte sich Portella sehenswert über rechts durch, doch fand keine Abnehmerin. Lenelotte Müller versuchte es mit links aus der Distanz, doch Valencinova war erneut zur Stelle. In der Nachspielzeit krönte Eggert ihre Leistung, als sie sich über links im Eins-gegen-Eins im Strafraum duchsetzte und den Ball satt unten rechts im Tor unterbrachte - zur 3:1-Halbzeitführung (45.+3).

Traumtor macht Deckel drauf

Deutschland präsentierte sich auch im zweiten Durchgang weiterhin bestimmend, jedoch gestaltete sich das Spiel insgesamt ruhiger. In der 58. Minute brachte Behringer Rosa Rückert und Mia-Lena Maas für Marie Gmeineder und Luzie Zähringer in die Partie. Kurz darauf gelang der Slowakei jedoch per Konter der Anschlusstreffer, als Victoria Havalec der deutschen Abwehr davonlief und den Ball an DFB-Torhüterin Krumme vorbei ins Tor spitzelte (59.). In der Folge stand das DFB-Team vor der Aufgabe, die Balance zu halten und gegnerische Konter zu vermeiden. Die Einwechslungen von Helen Börner und Jonna Wrede sollten in der 78. Minute für frischen Wind sorgen. In der 85. Minute machte Jokerin Rückert per Traumtor den Deckel drauf: Mit dem Rücken zum Tor im Strafraum stehend nahm die Stuttgarterin die Flanke Eggerts an und vollendete per Hacke im hohen Bogen ins slowakische Tor - zum 4:2-Endstand.

Die Qualifikationsrunde wird als Vier-Nationen-Turnier ausgespielt. Mit nun zwei Siegen aus zwei Spielen führt das DFB-Team die Gruppe an. Da sich Frankreich und Irland 2:2-Remis getrennt haben, geht die deutsche U 19 am Donnerstag (ab 17 Uhr) mit einem Vorsprung von zwei Punkten in die entscheidende Partie gegen Frankreich. Einzig der Gruppensieger fährt im Sommer zur Europameisterschaft in Bosnien und Herzegowina (27. Juni bis 11. Juli 2026).