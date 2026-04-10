Die deutsche U 19-Frauennationalmannschaft hat das erste Spiel in der zweiten EM-Qualifikationsrunde für sich entschieden. Die Mannschaft von DFB-Trainerin Melanie Behringer gewann in Essen mit 3:0 (1:0) gegen Irland. Für die Treffer des Tages sorgten Lotta Wrede (22.) sowie die eingewechselten Lany Bäcker (62.) und Jonna Wrede (71.).

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit einem 3:0-Sieg ins Turnier gestartet sind", so Cheftrainerin Behringer. "Es war ein verdienter Sieg - auch in dieser Höhe. Diesen Flow möchten wir nun ins zweite Spiel mitnehmen."

Die 733 Zuschauer im Essener Uhlenkrug-Stadion sahen eine schwungvolle Anfangsphase der deutschen Mannschaft. Schon in der 2. Minute wurde es gefährlich, als sich Leonie Köpp über links durchsetzte und den Ball hoch hereinbrachte: Nach einem Missverständnis trudelte der Ball Richtung Torlinie, die irische Verteidigerin rettete in höchster Not. Wenige Minuten später legte Lotta Wrede die nächste nennenswerte Chance nach, als die Hamburgerin mit ihrem Versuch den Pfosten traf (6.). Kurze Zeit später setzte sich Laila Portella im Eins-gegen-Eins durch, doch scheiterte letzten Endes an Irlands Torhüterin Enya Carthy. In der Folge agierte das DFB-Team weiterhin spielbestimmend.

Lotta Wrede trifft zur Führung

In der 22. Minute erzielte die deutsche U 19 schließlich die verdiente Führung: Portella nutzte einen zu kurzen Rückpass der irischen Hintermannschaft aus, spitzelte den Ball an Carthy vorbei bis zur Grundlinie, von wo aus sie in die offene Mitte des Fünfmeterraums spielte. Dort wartete Wrede und schob zum 1:0 ein. Direkt im Anschluss folgte ein Aufbaufehler Irlands: Der Ball kam zu Portella, die ihren Schuss aus der Distanz an den Querbalken setzte. Das deutsche Team blieb weiter dran und erspielte sich weitere Chancen, doch belohnte sich vor der Halbzeit nicht mehr mit einem zweiten Treffer.

Zum Seitenwechsel brachte Behringer mit Lany Mia Bäcker von der SGS Essen für Marie Gmeineder eine frische Spielerin in die Partie (46.). Nach ruhigeren Minuten kam es in der 55. Minute zu einer Doppelchance auf das 2:0: Das DFB-Team lief über rechts in den irischen Strafraum, wo die eingwechselte Bäcker bedient wurde. Carthy konnte jedoch Bäckers Versuch sowie den Nachschuss parieren. In der 62. Minute stach die Jokerin dann doch: Bäcker stieg bei einem Eckball am höchsten und köpfte den Ball in Richtung Tor, wo die irische Verteidigerin unhaltbar abfälschte - zum 2:0.

Jokerin Jonna Wrede sorgt für das 3:0

Knapp zehn Minuten später sorgte ein Joker-Duo für das dritte Tor: Nach sehenswerter Kombination über rechts flankte Bäcker halbhoch in den Strafraum, wo die eingewechselte Jonna Wrede, die nicht mit der Torschützin zum 1:0 verwandt ist, präzise ins rechte Eck abschloss (71.). Irland setzte in der Schlussphase nichts Zählbares mehr entgegen, da DFB-Keeperin Janne Krumme gleich zweimal per Glanztat die Null festhielt. Damit führt Deutschland nach dem ersten Spiel der zweiten Quali-Runde die Tabelle an.

Weiter geht es am Montag (ab 17 Uhr), wenn die deutsche U 19 in Velbert auf die Auswahl der Slowakei trifft. Am darauffolgenden Donnerstag (ab 17 Uhr) kommt es in Essen mit dem Spiel gegen Frankreich zur letzten Partie der als Vier-Nationen-Turnier ausgetragenen EM-Qualifikationsrunde. Einzig der Gruppensieger fährt im Sommer zur Europameisterschaft in Bosnien und Herzegowina.