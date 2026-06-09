EM-Generalprobe geglückt: U 19-Frauen bezwingen die USA

Die deutschen U 19-Frauen haben ihre Generalprobe vor dem Start der Europameisterschaft in Bosnien und Herzegowina gewonnen. Das Team von Trainerin Melanie Behringer besiegte die Auswahl der USA in Frankfurt/Main mit 1:0 (0:0). Für die DFB-Auswahl traf Lina Szaraz (56.).

"Wir haben heute ein sehr gutes Spiel gegen die USA gezeigt. Gerade in der ersten Halbzeit waren wir enorm dominant und haben die USA gar nicht ins Spiel kommen lassen", sagte Behringer. "In der zweiten Halbzeit hatte die USA zwischenzeitlich Phasen, in denen wir nicht mehr ganz den Zugriff auf das Spiel hatten. Letztendlich sind wir aber sehr zufrieden und freuen uns nun auf die Europameisterschaft in Bosnien und Herzegowina."

Die deutsche Auswahl begann vor 307 Zuschauer*innen druckvoll und war in den ersten Minuten der Partie das spielbestimmende Team. Bis zur ersten guten Chance auf dem DFB-Campus dauerte es aber bis zur 18. Minute: Helen Börner wurde über die linke Seite steil geschickt und suchte Emma Memminger am langen Pfosten, die dort aber den Ball nicht mehr auf das Tor drücken konnte. Als nächstes näherte sich Leni Marie Eggert dem US-Tor an, doch ihr Versuch aus halblinker Position verfehlte ihr Ziel knapp (23.).

Szaraz macht den Unterschied

Bei der bis dahin besten Gelegenheit kombinierten sich Maj Schneider und Tessa Zimmermann durch die US-Abwehr, wodurch Zimmermann zentral abschließen konnte, aber an Keeperin Elizabeth Thornton scheiterte (27.). Zwei Minuten später wurde Zimmermann erneut gut in Szene gesetzt, kam aber wieder nicht an Thornton vorbei. In dieser Phase fanden die US-Amerikanerinnen besser in ihr Offensivspiel und kamen durch Lauren Malsoms Schlenzer von der Strafraumkante zu ihrer ersten Chance. Die beste Möglichkeit hatte die USA aber durch Kylie Maxwell direkt vor dem Pausenpfiff. Mit viel Tempo drang die US-Stürmerin in den deutschen Strafraum ein, doch DFB-Keeperin Janne Krumme warf sich ihr entgegen und bewahrte das DFB-Team vor dem Rückstand (45.+1).

Auch die erste Chance der zweiten Hälfte gehörte den Gästen. Die gerade erst eingewechselte Maddie Padelski stürmte über halblinks auf Krumme zu, die vor dem Abschluss aber zupackte und die Situation klärte (48.). Auf der Gegenseite nutzte die deutsche Auswahl die nächste Möglichkeit zur Führung: Szaraz köpfte einen Eckball genau ins rechte, untere Eck (56.). Nach einer wechselintensiven Phase sorgte Ashlyn Puertas Distanzschuss an die Latte für den nächsten Aufreger (73.). In der Schlussviertelstunde dominierte die US-Auswahl, fand aber keine effektiven Mittel mehr, zum Ausgleich zu kommen.

Bei der EM geht es für das deutsche Team am 27. Juni (ab 17 Uhr) im Eröffnungsspiel im FF BH Football Training Centre in Zenica gegen die Gastgeberinnen los. Es folgt am 30. Juni (ab 20 Uhr) im Stadion Asim Ferhatovic Hase in Sarajevo das zweite Vorrundenspiel gegen Polen, ehe zum Abschluss im Gruppenfinale am 3. Juli (ab 17 Uhr) erneut in Zenica das Duell mit Schweden wartet. Die beiden Gruppenbesten erreichen das Halbfinale, das Endspiel steigt am 11. Juli.