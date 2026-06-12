Der Kader der U 19-Frauen für die Europameisterschaft in Bosnien und Herzegowina steht fest: Insgesamt 20 Spielerinnen aus zehn verschiedenen Vereinen hat Melanie Behringer für die EM-Endrunde vom 27. Juni bis 10. Juli nominiert. Im Aufgebot setzt die Cheftrainerin auf zahlreiche Spielerinnen, die bereits in der erfolgreichen EM-Qualifikation im April zum Einsatz kamen. Darunter erfahrene Akteurinnen wie Luzie Zähringer (FC Bayern München), Maj Schneider (SC Freiburg) und Leonie Köpp (SGS Essen), die auch in ihren Vereinen in der Google Pixel Frauen-Bundesliga Erfahrungen sammeln konnten. Auf Stürmerin und Kapitänin Rosa Rückert (VfB Stuttgart) muss Melanie Behringer während der EM verzichten, sie fällt wegen einer Sprunggelenksverletzung aus.

"Die vergangene Maßnahme in Frankfurt mit den beiden Länderspielen (0:2, 1:0; Anm. d. Red.) gegen die USA war intensiv und sehr wertvoll", sagt die DFB-Trainerin. "Die Spielerinnen haben hervorragend mitgezogen, und einige von ihnen haben die Chance genutzt, sich für den EM-Kader zu empfehlen." Ab dem 20. Juni wird sich die Mannschaft in Frankfurt in einem kurzen Trainingslager auf die EM vorbereiten, ehe es am 23. Juni nach Bosnien und Herzegowina geht.

"Wir können es kaum erwarten"

"Die Teilnahme an einer Europameisterschaft und der Vergleich mit den besten Spielerinnen ihres Jahrgangs auf höchstem internationalen Niveau sind für die persönliche und sportliche Entwicklung der Spielerinnen von großer Bedeutung", sagt Melanie Behringer. "Wir reisen mit viel Selbstvertrauen, aber auch mit der nötigen Demut zur EM. Ziel ist es, unser Potential abzurufen und bis zum Schluss am Turnier mitzuwirken."

Das erste Gruppenspiel, gleichzeitig auch das EM-Eröffnungsspiel, bestreiten die deutschen U 19-Frauen am 27. Juni (ab 17 Uhr) im FF BH Football Training Centre in Zenica gegen Gastgeber Bosnien und Herzegowina. Es folgen die Partien gegen Polen am 30. Juni (ab 20 Uhr) im Asim Ferhatović Hase in Sarajewo und gegen Schweden am 3. Juli (ab 17 Uhr) erneut in Zenica. Die Halbfinalspiele sind für den 7. Juli angesetzt, das Finale findet am 10. Juli statt.

"Die Vorfreude auf die Europameisterschaft in Bosnien und Herzegowina ist riesig", so Behringer. "Wir können es kaum erwarten, dass das Turnier endlich beginnt." Alle Spiele der deutschen U 19-Frauen werden live und kostenlos auf RTL+ und dem YouTube-Kanal "RTL Sport" übertragen.