U 19-Frauen
U 19-Frauen in der EM-Quali gegen Niederlande, Norwegen und Slowenien
Die deutschen U 19-Frauen treffen in Liga A der ersten Qualifikationsrunde zur EM 2027 in Ungarn in Gruppe A6 auf die Niederlande, Norwegen und Slowenien. Dies steht nach der Auslosung am heutigen Donnerstagvormittag fest. Die Qualifikation wird im Rahmen eines Mini-Turniers ausgespielt. Die genauen Termine und Gastgeber werden hierfür noch bekanntgegeben.
Die ersten drei Mannschaften einer Gruppe qualifizieren sich für die zweite Qualifikationsrunde. In Runde 2 werden dann die sieben Teams ermittelt, die neben Gastgeber Ungarn an der Endrunde teilnehmen werden. Zusätzlich fungiert der Wettbewerb als UEFA-Qualifikation für die FIFA U 20-Frauen-Weltmeisterschaft 2028.
Kategorien: U 19-Frauen
Autor: dfb
EM-Generalprobe geglückt: U 19-Frauen bezwingen die USA
Die deutschen U 19-Frauen haben ihre Generalprobe vor dem Start der EM in Bosnien und Herzegowina gewonnen. Das Team von Trainerin Melanie Behringer besiegte die Auswahl der USA in Frankfurt/Main mit 1:0 (0:0). Für die DFB-Auswahl traf Lina Szaraz.
EM-Generalprobe gegen die USA
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0:2 gegen die USA: U 19-Frauen verlieren vorletzten EM-Test
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