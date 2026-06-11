U 19-Frauen in der EM-Quali gegen Niederlande, Norwegen und Slowenien

Die deutschen U 19-Frauen treffen in Liga A der ersten Qualifikationsrunde zur EM 2027 in Ungarn in Gruppe A6 auf die Niederlande, Norwegen und Slowenien. Dies steht nach der Auslosung am heutigen Donnerstagvormittag fest. Die Qualifikation wird im Rahmen eines Mini-Turniers ausgespielt. Die genauen Termine und Gastgeber werden hierfür noch bekanntgegeben.

Die ersten drei Mannschaften einer Gruppe qualifizieren sich für die zweite Qualifikationsrunde. In Runde 2 werden dann die sieben Teams ermittelt, die neben Gastgeber Ungarn an der Endrunde teilnehmen werden. Zusätzlich fungiert der Wettbewerb als UEFA-Qualifikation für die FIFA U 20-Frauen-Weltmeisterschaft 2028.